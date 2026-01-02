新北高齡長期照顧處正式揭牌 讓長者在最熟悉的地方安心變老

新北市衛生局今天（2日）舉行「高齡長期照顧處」成立揭牌典禮，在充滿祝福與溫度的氛圍中，由市長侯友宜親自揭牌，迎來新北市在長者照顧上重要的里程碑。面對人口快速高齡化，新北市成立專責機關，展現市府對照顧服務的重視與治理決心，讓每一位長輩都能在最熟悉、最安心的地方慢慢變老，真正實現「在地安老、安心新北」。

新北市目前65歲以上長者逾80萬人，為全國最多，超高齡社會帶來的醫療與照顧需求日益提升。新北市長侯友宜表示，市府整合衛生局與社會局的長照業務，正式成立「高齡長期照顧處」，統籌長照政策推動、服務體系規劃、資源整合與品質監督，作為民眾需求評估與連結資源的單一窗口，提供更明確、好找的便利服務。

市長侯友宜表示，為了讓一站式單一窗口來照顧長輩能夠在地安養、樂活，所以把各局處資源結合，成立「高齡長期照顧處」，新北市這幾年成立了120家日照中心、5500家失智守護站、25個地方的有FU長照站跟所有推動長照的機構並肩作戰，未來，「高齡長期照顧處」一定跟公私協力共同努力，讓長輩在這塊土地安養、幸福。

衛生局長陳潤秋強調，高齡長期照顧處是結合公私資源，深化在地服務量能，讓長者能在熟悉的環境中獲得妥善照顧，陪伴長者安心生活。若家中有失能或失智長者需申請長照服務，歡迎撥打免費長照專線「1966」。

