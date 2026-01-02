新北高齡長照處揭牌 一條龍照顧助在地安老

（中央社記者黃旭昇新北2日電）新北市府高齡長期照顧處今天揭牌，市府說，將優先整合資源擴大服務，穩定人力及推動智慧科技，持續爭取公有場地及公益回饋空間，布建強化服務量能，讓長輩有尊嚴在地安老。

新北市「高齡長期照顧處」今天揭牌，衛生局表示，面對人口快速高齡化，整合原有的長照管理業務，並納入社會局的住宿式長照機構、團體家屋等業務，提供一條龍的服務照顧長者，減少在不同主管機關間往返奔波。

處長林惠萍接受中央社記者訪問表示，目前新北居家式及社區式機構近500家，社會局預計移撥長照法人及住宿式長照機構約45家，將優先整合，並持續爭取公有場地及公益回饋空間，強化長照服務量能。

廣告 廣告

林惠萍說，衛生局高齡長照科原編制18人，成立高照處後，分3年蛻變為68人，並擁有11個分站、3大平台、254個聘僱人力，照顧專員以就近評估與個案管理。

她表示，編列新台幣105億元預算，有將近83億元用在長照給付，18億元用在日照機構開辦補助；成立專責機關可讓長輩能在最熟悉、最安心的地方安老。

揭牌典禮由市長侯友宜、衛生局長陳潤秋、民代等參與，侯友宜致詞表示，新北市65歲以上長者逾80萬人，超高齡社會的醫療與照顧需求日益提升，他期許林惠萍在充足的預算中，提供更便利的服務，讓長者有尊嚴的安心生活。

侯友宜說，今年新北市府第二行政中心落成後，衛生局與高齡長照處搬遷去三重區，盼望原址興建新北板橋醫療園區BOT（民間興建營運後轉移模式）案可儘速成功招商。

他也責成陳潤秋加速推動三重區「銀新未來城」招商作業，該案規劃500戶只租不售、附服務的友善住宅，設置日間照顧中心可服務120名長輩、並規劃200床的住宿式長照機構，另結合診所、運動與托育等設施。

國民黨新北市議員陳偉杰、江怡臻接受中央社記者訪問表示，新北是全國第一個縣市政府成立專責的高齡長照處，希望健康或亞健康、臥床的高齡長者，都能以單一窗口服務運動、醫療、營養的照顧，可以更貼近需求。（編輯：林恕暉）1150102