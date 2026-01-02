新北高齡長照處 揭牌

新北高齡長照處昨（二）日揭牌以單一窗口專責服務高齡長者照護。（記者蘇春瑛攝）

▲新北高齡長照處昨（二）日揭牌以單一窗口專責服務高齡長者照護。（記者蘇春瑛攝）

「新北高齡長期照顧處」昨（二）日成立揭牌儀式，市長侯友宜表示，新北成立專責機關以一站式單一窗口，讓長者在地安養。高長處長林惠萍表示，三年內將擴編至六十八人，設置十一個分站與三大平台、將聘僱二百五十多個人力，以服務長照需求。

侯友宜表示，新北目前六十五歲以上長者逾八十萬人，全國最多，超高齡社會帶來的醫療與照顧需求日益提升，整合衛生局與社會局長照業務正式成立「高齡長期照顧處」，統籌政策推動、服務規劃、資源整合與品質監督，作為民眾需求評估與連結資源的單一窗口，提供更明確、好找的便利服務。

廣告 廣告

侯友宜上任八年來積極擴大社區據點、發展家庭照顧者支持、連結出院準備到居家醫療已設立一百二十家日間照顧中心，今年至少有一百三十家、五千五百處失智守護站，「有ＦＵ長照站」二十五處等，如今藉由高長處成立來專責照顧長輩。此外，期許採BOT模式的「銀新未來城」今年完成招商目標。

衛生局長陳潤秋強調，今年長照藍圖推動「銀新未來城」招商，規劃五百戶只租不售、附服務友善住宅，設置日間照顧中心可服務一百二十位長者，規劃二百床住宿式長照機構，另結合診所、運動與托育設施，建構「青銀共融、安居新北」的跨世代生活環境。

林惠萍表示，長照處目前設在衛生局內，但未來配合醫療園區興建而拆除，後續預計遷往三重第二行政中心。若家中有失能或失智長者需申請長照服務，請撥打免費長照專線「一九六六」。