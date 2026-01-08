新北鮮奶周 擴大國中生也受惠

新北市將自民國115年2月23日開學日起正式啟動「鮮奶幸福周」，每周提供設籍或就讀新北市2至12歲學幼童1瓶免費鮮奶、豆漿或優酪乳，全年52周不中斷，預估投入4.29億元，讓33萬名孩子受惠。（高鈞麟攝）

新北市將自民國115年2月23日開學日起正式啟動「鮮奶幸福周」，每周提供設籍或就讀新北市2至12歲學幼童1瓶免費鮮奶、豆漿或優酪乳，全年52周不中斷，預估投入4.29億元，讓33萬名孩子受惠。新北市長侯友宜8日加碼宣布，自今年8月31日起擴及公私立國中學生，將再增加1.5億元、約11萬名青少年受益。

新北市教育局說明，家長與孩子可憑現有「新北兒童卡」或新申辦「幸福卡」，即可至7-ELEVEN、OK、全家、萊爾富、全聯、美廉社及家樂福部分門市等7大通路，完成數位兌換，全聯增加優酪乳品項，讓家長有更多元的選擇，乳糖不耐症的孩子也能選擇豆漿或優酪乳。

至於5所周邊缺乏兌換據點的偏鄉學校，則由合作乳品廠商辦理專案配送，直送學校或指定地點，寒暑假照常供應，每個孩子都能領得到、喝得到，讓營養補充不中斷。

侯友宜指出，新北市投入4.29億元，今年2月23日開學日起啟動「鮮奶幸福周」，因應新北市幅員遼闊的特性，更特別規畫「數位兌換」及「專案配送」的雙軌模式。六都裡新北市人均預算最少，但對教育的投入是全國最高，相對的新北市學生人數也是全國最多，得投入更多資源。

教育局說，在卡證作業上，6至12歲國小學童使用現有「兒童卡」，免申請即可兌換；2至6歲幼童則是使用「幸福卡」。滿2歲且就讀新北市公私立幼兒園的幼童，由園方統一協助取得幸福卡；未就讀新北市幼兒園的幼兒，即日起家長可透過線上申請幸福卡，卡片會直接寄送到家，申辦更便利。

教育局同步推出兒童卡、幸福卡多元加值回饋活動，包含憑幸福卡可兌換新北市輕軌1日票券，憑幸福卡、兒童卡換兒藝節卡牌、觀光工廠享優惠、客家園區DIY體驗、八里焚化廠游泳池免費及海洋與環教體驗系列活動等；另搭配「鮮奶幸福周」專屬活動，提供抽獎、折扣、小禮物或體驗活動。