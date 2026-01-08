新北鮮奶幸福週 2/23開學日啟動

新北市長侯友宜表示，全年不間斷，陪33萬名學幼童健康長大。（記者王志誠攝）

新北市「鮮奶幸福週」自一一五年二月二十三日開學日啟動，每週為新北市二至十二歲學童提供一瓶免費鮮奶、豆漿或優酪乳，全年不間斷，惠及超過三十三萬名孩童。新北市長侯友宜昨（八）日表示，家長與孩子可憑「新北兒童卡」或「幸福卡」於7－ELEVEN、全家等七大通路數位兌換；偏鄉學校由專案配送確保每位孩子都能獲取營養飲品，自八月三十一日起也將擴及本市國中生，預計新增十一萬受惠者。

侯市長指出，「鮮奶幸福週」投入四點二九億元，以數位兌換和專案配送模式運作，滿足不同需求。

乳品選擇多元，適合乳糖不耐症孩童。偏遠學校缺少兌換點的區域由乳品廠商配送到校，假期也持續供應，確保營養不中斷。

卡片方面，六至十二歲學童可直接使用「兒童卡」，無需申請；二至六歲幼童使用「幸福卡」。

在園幼童由園方協助辦理；未就讀幼兒園者家長可線上申請，「幸福卡」郵寄到家，申辦更便捷。

此外，教育局整合多元福利措施，例如以卡兌換輕軌免費券、觀光工廠優惠、體驗活動及泳池等公共設施使用權，同時結合「鮮奶幸福週」舉辦專屬回饋活動。

市府強調，這不僅是一瓶鮮奶，更是一項長期陪伴計畫，未來將持續追蹤健康指標，優化政策，擴大合作，為新北孩子打造安心健康的成長環境。