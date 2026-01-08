新北鮮奶幸福週2月23日啟動 守護33萬學幼童健康

新北鮮奶幸福週2月23日啟動 守護33萬學幼童健康

新北市「鮮奶幸福週」自115年開學日，2月23日起正式啟動，每週提供設籍或就讀本市的2到12歲學幼童1瓶免費鮮奶、豆漿或優酪乳，全年52週不中斷，預估超過33萬名孩子受惠。偏鄉學校則採專案配送到校或指定地點，讓每個孩子都能領得到、喝得到，健康快樂成長。

孩子健康，是城市最長遠的投資，新北市長侯友宜表示，為了支持陪伴孩子成長的每一天，將投入4.29億元，自115年2月23日開學日起啟動「鮮奶幸福週」。因應新北幅員遼闊的特性，特別規劃「數位兌換」及「專案配送」的雙軌模式，家長、孩子憑現有「新北兒童卡」或「幸福卡」，即可至7-ELEVEN、OK、全家、萊爾富、全聯、美廉社及家樂福部分門市等七大通路，完成數位兌換，全聯更增加優酪乳品項，讓家長有更多元的選擇，乳糖不耐症的孩子也能選擇豆漿或優酪乳。

廣告 廣告

在卡證作業上，6-12歲國小學童使用現有「兒童卡」，免申請即可兌換；2-6歲幼童則是使用「幸福卡」。幸福卡發送方式為:滿2歲且就讀本市公私立幼兒園的幼童，由園方統一協助取得幸福卡；未就讀本市幼兒園的幼兒，即日起家長可透過線上申請幸福卡，卡片會直接寄送到家，申辦更便利。

此外，新北境內國中生共有11萬人，盤點新北財政狀況，從今年8月31日再加碼，比照小學生跟幼兒園，52週，週週都有鮮奶，用這樣的方式來提供2到16歲的全方位照顧，都能得到完整的健康照顧。

教育局強調，「鮮奶幸福週」不僅是一瓶鮮奶，更是一項陪伴孩子健康長大的長期政策。未來也將持續關注追蹤孩子的身高、體位等健康指標，持續優化流程、擴大合作通路，與家長共同守護新北孩子的健康，打造友善、安心的成長環境。