新北鶯歌某社區傳巨響！女子高樓墜落人行道上 四肢骨折倒血泊中

記者林意筑／新北報導

女子因不明原因墜落人行道上，送醫搶救中。（圖／資料照）

新北市鶯歌區驚傳墜落事件！今（3）日中午時分，一名女子因不明原因從某社區高樓墜落，重摔在人行道馬路上，當場頭部重創、四肢骨折倒臥血泊中。警消人員獲報趕抵，發現女子已無生命跡象，緊急將其送醫搶救，目前仍在搶救中。至於女子墜落原因，是否為意外或是其他因素，仍有待警方進一步調查釐清。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

