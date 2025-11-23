新北鶯歌爆「肢體分離噩耗」！物流車司機慘遭撞斷腿命危

身受重創！今天（24日）凌晨在新北市鶯歌區發生慘烈車禍，有位在卸貨的物流車司機，慘遭疑似恍神的駕駛開車撞上，當場被夾在自己的貨車跟肇事車中間，左腿被撞斷跟身體分離，緊急送醫搶救。

新北鶯歌24日凌晨發生嚴重車禍，傷者命危送醫搶救。（圖／示意圖，中天新聞）

據三峽分局警方調查，事發的確切地點在鶯歌區的八德路上，事發時間在凌晨2點5分左右，肇事的21歲鍾姓男駕駛，疑似開車恍神，高速撞上站在物流貨車旁卸貨的54歲張姓男司機，張男當場慘變人肉夾心。

據《TVBS新聞網》的報導，現場目擊慘狀的民眾表示，該輛肇事車速度很快，直接衝向該名貨車司機，當下看到司機的腳被撞到「整個分開、卡在底下，很嚴重、很痛苦」，現場也有看到至少5輛消防車跟救護車趕來。

肇事的鍾姓男駕駛，疑似腿部也受傷，下車時走路不太穩，警方檢測他並未酒駕，唾液快篩也是陰性，初步排除酒駕、毒駕可能，當下已通知鑑識人員到場蒐證，也積極調閱相關監視器畫面，釐清事發的過程。

