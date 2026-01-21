新北鶯歌私幼逼童脫衣擦地 教育局：2涉案人員已離職

新北市鶯歌區一所私立幼兒園發生疑似霸凌事件，一名幼童在園內遭不當對待，被要求脫除衣物在全班面前擦地，導致孩子出現嚴重的心理創傷。

當事家長說道，「我到學校看畫面的時候，我那時候很震驚，因為我的孩子就在全班的面前，被老師要求脫褲子、脫內褲，他就裸著下半身，拿著他自己的衣物在地上擦水。」

民代質疑園方事後惡意欺瞞，以經過剪輯裁切的監視器畫面，試圖淡化欺瞞，新北市教育局竟也對園方說法照單全收，調查過程與結果造成家長二度傷害；實際致電園方並未接聽。

民眾黨新北市議員陳世軒表示，「教育局應該要在第一時間做到證據的保全，而且重點是原檔，而不是園方提供什麼樣的畫面、什麼樣的證據，教育局就接受，不應該只是被動式的調查，而應該要主動介入調查，從48秒的影片前後是被掐掉的。」

新北市教育局幼兒教育科科長黃英培指出，「教育局並主動比對，發現園方提供翻拍監視畫面是局部放大影像，雖不影響不當對待認定事實，但已構成規避稽查重大違規，合併重罰幼兒園16萬2千元並公告列管，絕不寬貸。」

新北教育局表示，經查證，教保人員要求幼兒自行更換衣物並擦拭地面，已經逾越合理照顧與管教範圍，不當對待成立，2名涉案人員已離職。民眾黨團也訴求，包括影像保存期限拉長、關鍵區域收音、防覆蓋機制建立自動備份、全國統一標準，精進兒少保護。

