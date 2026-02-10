新北鷺江國小打造「魔法閱讀角」 策劃「魔法與想像」

新北鷺江國小打造「魔法閱讀角」 策劃「魔法與想像」

新北鷺江國小打造「魔法閱讀角」 策劃「魔法與想像」

新北市鷺江國小在忠孝樓穿堂，以經典奇幻小說《哈利波特》為原型，打造了一座充滿神祕氣息的「魔法閱讀區域」。鷺江國小吳惠花校長表示，感謝教育局對鷺江國小大力支持與協助，讓校園空間能與文學創意結合。希望讓閱讀就像魔法一樣，充滿驚喜與翻轉生命的力量，讓孩子只要翻開書本，就能瞬間進入另一個充滿可能的世界。

學校閱推教師紫珊老師精心策劃了「魔法與想像」主題書展，並在現場布置了多本奇幻文學作品。紫珊老師表示，閱讀是唯一不需要咒語的魔法，但閱讀可以像魔法一樣帶來神奇的力量。她認為透過環境營造與書籍引導，孩子不需要魔杖，就能憑藉想像力穿越時空、探索未知。

廣告 廣告

四年級羽球隊的隊員們在練習空檔來到閱讀角，開心地表示，除了可以到圖書館享受閱讀樂趣，現在利用短短的下課十分鐘，就能徜徉在穿堂的魔法閱讀世界，感覺在這裡讀書特別有動力。鷺江國小致力於提升校園閱讀風氣，此次「魔法閱讀角」的建置，成功將校園穿堂轉化為美感與功能兼具的角落，不僅美化了校園地景，更縮短了孩子與書本的距離，讓書香在鷺江的各個角落持續擴散。