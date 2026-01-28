新北黃金博物館雙展 盡覽工藝與礦山之美

「金工流轉：傳統與當代的交會」常設展，展出博物館典藏金飾

大型生態瓶展現大自然的永續循環奧妙

新北市立黃金博物館常設展－金屬工藝館「金工流轉：傳統與當代的交會」常設展以及大地館常設展「透視礦山」新裝上場，透過動人的展品與生動的多媒體互動，引領觀眾從人文藝術與自然地景兩個維度，深入探索金工的工藝美學與水金九的礦山奧秘。

黃金博物館館長林文中表示，隨著時代變遷，博物館的角色已從單純的文物保存，轉變為連結在地記憶與當代視野的文化樞紐。此次兩大常設展更新，正是希望透過工藝美學與地質紋理的相互輝映，帶給觀眾更深刻的參觀體驗。進而重新認識礦山的文化價值。

金屬工藝館「金工流轉：傳統與當代的交會」常設展，以博物館典藏的42件傳統金飾與15件當代金工作品為媒介，演繹金屬工藝的形式流變。黃金曾是金瓜石引以為傲的礦產，本展特別以文化創意活化礦業記憶，展區分為「珍藏老金飾」與「當代金工」兩大主題。前者透過「新生喜悅」、「富貴長壽」等子題，揭示傳統金飾在生命禮俗及常民日常中的深刻意涵；後者則展示融合鍛造、鑄造等技術與多元材質的現代創作，突破飾品功能限制，展現藝術的無限可能。現場更結合AR擴增實境遊戲，讓民眾透過手機體驗虛擬尋寶。

除了欣賞工藝之美，博物館內大地館，也更新「透視礦山」常設展，透過多媒體，更加深入了解水金九。1、2樓展廳以閱讀地景的思維，將礦山拆解為山、水、生態、聚落4大面向。觀眾一走進大廳，便能看到震撼的4平方公尺巨大立體礦山模型，完整呈現水金九的地表地形與地下礦脈走向；2樓則規劃多媒體互動裝置，搭配精緻的礦石與蕨類標本，深入淺出介紹地質關係、水源分配及聚落變遷。展場更打造一座1公尺高的微型礦山大型生態瓶，展現大自然的永續循環奧妙，非常適合親子、師生團體來趟知性之旅。