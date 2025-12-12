新北黃金博物館雙軌數位服務上線 隨時隨地暢遊金瓜石

《什麼情礦？》Podcast邀請礦山居民、博物館館員一同分享礦山點滴

黃金博物館邀請知名手語主播王曉書演示館舍介紹

新北市立黃金博物館近期同步推出Podcast節目《什麼情礦？》與手語導覽影片，引領大眾深度探索金瓜石。《什麼情礦？》邀請知名說書人「神奇海獅」擔綱Podcast主持，幽默挖掘在地故事，手語導覽影片則攜手王曉書、李佳吉兩位知名手語主播精彩演繹，打造無障礙的文化體驗，期盼透過聲音與手語，讓不同族群的民眾瞭解金瓜石的獨特風貌。

黃金博物館館長林文中表示，礦山的歷史記憶不應受限於時間或感官，為了讓珍貴的文化資產能以多元方式傳承，黃金博物館推出Podcast與手語導覽影片，希望打破傳統參觀的界線。Podcast的聲音與對話紀錄金瓜石歷史與人文風情，手語導覽影片則以視覺轉譯，為聽障朋友打造無障礙的友善環境。

Podcast《什麼情礦？》特別邀請具有歷史學背景的知名說書人—神奇海獅先生擔任主持人，以其文史素養與幽默風趣的主持風格，引領聽眾探索金瓜石的黃金歲月。除了Podcast，全新手語導覽影片服務，讓更多人能夠輕鬆了解館內珍貴的礦業歷史與文化。影片邀請知名手語主播王曉書與李佳吉，用生動的手語演示博物館展示內容，帶領民眾親近金銅礦業文化資產。