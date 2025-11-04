新北黃金拍賣會曝光！參加者必看「3件事」一次了解

社會中心／王靖慈報導

新北分署近日將在「11月11日」上午10點舉辦史上規模最大的「黃金拍賣會」，本次會一次釋出總重高達「64公斤」的黃金，總計90件、分22標競標。且近年來因金價上漲，這場拍賣可能成為罕見的投資機會，因此也吸引許多民眾來關注。





新北規模最大雙11「黃金拍賣會」！驚見49塊瑞士金條「破天荒」釋出

新北分署將於11月11日，拍賣物品共90件，其中包含瑞士品牌Metalor金條。（圖／翻攝「新北分署」）

據新北分署表示，本次拍賣物件共90個品項，分22標進行拍賣，其中包括49塊約1公斤重的瑞士Metalor金條（純度為AU99.99%）、22塊黃金磚（約137克至1496克）、16條黃金條（每條約187克）、2塊金元寶（每塊約37.5克）、以及1顆小金豆（約6.9克），總計拍賣黃金重量達64公斤，市價估約2.5億多。而這批黃金來自雙北地區11家貴金屬公司，因欠繳營利事業所得稅及營業稅罰鍰，欠款金額合計新臺幣「7億7417萬」餘元，因此由財政部北區國稅局與臺北國稅局移送行政執行。

廣告 廣告

新北規模最大雙11「黃金拍賣會」！驚見49塊瑞士金條「破天荒」釋出

拍賣會還有共計16條黃金條，每條重量約187克。（圖／翻攝「新北分署」）

參加者須於11月11日上午8點30分至9點40分，先行至新北分署12樓「為民服務中心」登記，並提交保證金新臺幣「100萬元」本行票據，拍賣會於11樓會議室上午10點舉行。透過公告的注意事項整理出以下3點，詳細資訊可於新北分署官網查找。

拍賣會3點特別注意事項

1.拍定款項僅能以「匯款」支付（不得使用現金或信用卡），且拍賣定有底價，但底價為不公開，由出價最高且達到底價者得標。

2.會優先讓完成登記應買之民眾進入拍賣室，如有陪同者且會發給1位應買人1張陪同證（限額60名）。

3.現場實施動線管制並設直播室，未登記者可在直播室觀看實況，欲參加者也可先至官網掃描QR Code預先填表。

原文出處：新北分署「64kg黃金」全釋出！ 限量拍賣90件總市價衝破2.5億

更多民視新聞報導

前租客涉縱火釀台中母女雙亡 檢方深夜聲押禁見

安親班無照經營？黃國昌小姨子寄存證信函駁週刊指控 竟自爆多項違法

自爆「幫了很多忙」！凱思收金主200萬後 黃國昌竟高調質詢法務部個案

