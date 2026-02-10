



新北市政府市場處今(10)日舉行「2026新北黑白切大賽」宣傳記者會，陳純敬副市長宣布活動正式開跑，現場邀請吳秉承主廚示範豬肉創意及首屆新北黑白切優勝店家「古早切仔麵」呈現道地黑白切經典料理搭配，呼應本屆競賽採『職人創新』與『經典傳統』雙組別對決，邀集飯店名廚與巷弄職人同台較勁，演繹豬肉料理的多樣面貌，總獎金更高達70萬元，邀各路料理好手一決高下。

陳純敬副市長表示，新北在大臺北地區每日豬肉需求量是全臺之最，而黑白切則是臺灣人民共同的回憶，其中的刀工與烹煮技藝更是充滿學問。本次競賽對象及組別除了選定市場、小吃店等黑白切料理業者的「經典傳統組」之外，更募集飯店、餐廳等業者，以創意豬肉料理「職人創新組」來共襄盛舉，希望透過辦理新北黑白切大賽，為新北特色美食文化增添豐富與深刻的記憶，同時也讓新北可以為國產豬肉推廣再盡一份心力。

廣告 廣告

經濟發展局長盛筱蓉指出，新北幅員廣大、店家林立，每個地區都有各自獨特創意料理靈感與經典風味。首屆新北黑白切大賽優勝店家「古早切仔麵」賽後至今排隊人潮仍絡繹不絕，代表新北黑白切大賽是值得再被推廣，歡迎新北市內的飯店、餐廳、市場商圈等踴躍參賽，秀出精湛廚藝與獨門風味，展現新北的好味道。

首屆新北黑白切大賽冠軍三重「古早切仔麵」王家豐老闆說，看似簡單的黑白切，背後是數小時的細心處理與堅持，也是他最想完整保留從小到大媽媽用切仔麵把他養大的味道。感謝市府推動新北黑白切大賽，不僅賽後吸引大批饕客慕名而來，將傳統小吃成為城市品牌的一部分，讓大眾認識新北的飲食魅力。

市場處表示，競賽活動分為以新北市黑白切料理店家等業者為主的「經典傳統組」與新北飯店、餐廳業者推出創意豬肉料理的「職人創新組」，報名期間自即日起至115年2月27日止，歡迎各路好手一起端出最強、最美味的新北特色豬肉料理，相關報名資訊、簡章及最新消息將公佈於市場處官網與「來新北逛菜市」粉絲專頁(https://www.facebook.com/ntpcemarket/)。





更多新聞推薦

● 新北黑白切賽總獎金70萬元 即起至2/27受理報名