新北黑貓司機疲勞駕駛！ 失控暴衝險撞行人畫面曝光

監視器錄下車輛失控瞬間，女行人驚慌閃避。（圖／翻攝畫面）





新北市新店昨天（23日）下午傳出一起離譜車禍事故！一名趙姓黑貓宅急便物流司機，駕駛物流車途經新店安一路、玫瑰路口時，疑似精神不濟，開到對向車道後，又爆衝到路邊的斜坡上才停下，嚇得路過民眾驚慌閃避，所幸趙姓駕駛並未受傷，也並未波及到其他民眾，轄區新店警方到場後，趙男宣稱疲勞駕駛才會失控，確切車禍原因仍待釐清。

趙男開車失控衝上斜坡。（圖／翻攝畫面）

據了解，24歲趙姓男子為黑貓宅急便物流司機，昨天（23日）下午4時許，他駕駛物流車，行經新店安一路要右轉玫瑰路，未料，卻疑因疲勞駕駛，直接開上對向的人行道，隨後又往前暴衝，開到另一側的人行道上，嚇得站在人行道上的女子連忙往旁邊閃避，至於趙男最終則是開上路邊斜坡，撞上盆栽後這才停下。

轄區新店警方與消防人員獲報到場時，發現趙男並未受傷，僅車損與盆栽受損，也並未波及無辜民眾，趙男宣稱疲勞駕駛才會肇事，酒測值為0，確切車禍原因仍待釐清。

