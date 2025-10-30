新北「七藝十方」宜蘭逍遙趣 長輩們增長知識獲益匪淺
新北市七藝十方長青藝文協會舉辦「爺奶宜蘭逍遙遊」，藉以強健身心，凝心聚氣，促進會務發展。計有40位平均年齡75歲的長輩參加，長輩們眉歡眼笑，歡欣鼓舞，在理事長張長林帶領下自板橋榮家快樂出發。遊覽車馳騁在國道上，長輩們目不轉睛的享受旖旎風光，興奮之情溢於言表。
第一個景點是「宜蘭員山內城鐵牛力阿卡」體驗，長輩六人一組歡喜登上鐵牛車，實地、深度的體驗農民辛勤耕作的情景，觀賞綠油油的農田，以及純樸的農村風光，昔日農村生活的點點滴滴不覺湧上心頭，一幅幅可愛的老小畫面表露無遺，立即掀起了活動的高潮。
長輩們來到「鳳凰甲蟲生態館」，館長說到，全世界有35萬種甲蟲，台灣有1萬種；全世界有2500種竹節蟲，台灣有33種，並介紹了鍬形、金龜子等甲蟲，和長肛、棉桿等竹節蟲，長輩們個個聚精會神，目瞪口呆的聆聽，既增長了見識，也增加了知識，真是獲益匪淺。
此外，是「愛玉之家」，工作人員特別就選材、選水、左搓搓、右揉揉、結凍等細節，詳細示範了愛玉的製作流程，一會兒工夫，Q彈的愛玉凍就神奇的洗出來了，並立刻讓爺奶們一享口福，樂呵呵的爺奶們直呼：「滑潤清涼，真是好吃」。
另位於臺二線濱海公路的「壯圍沙丘生態園區」，她是由黃聲遠建築師以「空出谷地，看見沙丘」的概念，融合地方自然元素規劃設計，呈現沙丘風貌及沙穴建築空間營造，一旁是寧靜的鄉村田野，一旁是雲彩樹梢倒影的池水，增添了沙丘幾許夢幻意境，漫步於沙地，長輩不自覺的放輕放慢了腳步，沈浸於悠閑自得中。
長輩們隨後參觀了「宜蘭餅發明館」，偌大的空間，展示了宜蘭傳統的糕餅美食，琳瑯滿目，香氣四溢，令人垂涎欲滴；還有「嫁妝一牛車」、「上花轎」、「老牛拖車」等傳統情境裝置藝術，美輪美奐，有若置身於古今交錯時空，讓人瞠目結舌，驚嘆不已！
