新北「三腳狗派對」訴殘酷 戴瑋姍偕郭昱晴籲禁山豬吊救毛孩

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市議員戴瑋姍與立委郭昱晴日前共同前往板橋區華江寵物公園，參與台灣動物共生聯盟舉辦的「三腳狗派對」。這場聚會不僅是受害毛孩家庭的交流會，更聚集了30多位收養因山豬吊受傷而截肢的毛孩與其飼主，彼此交流療癒過程並分享牠們的勇氣與決心。戴瑋姍除號召民眾正視金屬陷阱帶來的殘忍，也鄭重呼籲全台應儘速跟進新北市，以法制力量禁止販售與使用山豬吊。郭昱晴對此表達支持。

戴瑋姍表示，派對上，3腳狗跳著前行、2腳狗則以胸口支撐，甚至還有只剩1腳的小生命被主人緊抱懷裡。這些毛孩雖然因為陷阱失去了肢體，但牠們與家人之間堅定的愛讓牠們每一隻都露出燦爛笑容，展現堅韌生命力，彼此交流打氣，場面溫馨動人。這些慘烈的傷害，讓外界再次正視金屬陷阱帶來的殘忍。

戴瑋姍說明，台灣野生動物救傷死亡原因中，超過15%與套索、捕獸夾等各類人為陷阱相關。她指出，山豬吊威力強大，連台灣黑熊也無法倖免，已有24隻受困黑熊被通報，其中6隻因傷重不治。她並強調，山豬吊賣家常將零件拆成多段販售以躲避稽查，造成取締難度提升，讓第一線的查緝工作面臨困難。活動現場特別設置山豬吊體驗區，親眼見證陷阱構造的民眾對非人道工具的危害發出深刻警惕。

郭昱晴則對此表達心疼不捨，並從中央層面指出，這些傷痛不只是毛小孩的故事，山豬吊的危害已蔓延至生態邊緣。她強調，這也是上次在農業部質詢時特別提出的重點，未來中央不只要加強取締，更要建立一套完整的通報、追蹤與清除機制，讓非法陷阱從山野與城市邊緣逐步消失。

戴瑋姍表示，她在2022年率先提出全國首創禁用山豬吊提案，讓新北市成為全台首度立法禁止販售與使用山豬吊的城市。她與台灣動物共生聯盟再次呼籲，盼望其他縣市加速跟進，全台應儘速完成立法，新北市也會持續強化執法與監督，共同守護野生動物與毛孩生命安全。

照片來源：新北市議員戴瑋珊臉書翻攝

