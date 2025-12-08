新北「三腳狗派對」訴殘酷 戴瑋姍偕郭昱晴籲禁山豬吊救毛孩
CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導
新北市議員戴瑋姍與立委郭昱晴日前共同前往板橋區華江寵物公園，參與台灣動物共生聯盟舉辦的「三腳狗派對」。這場聚會不僅是受害毛孩家庭的交流會，更聚集了30多位收養因山豬吊受傷而截肢的毛孩與其飼主，彼此交流療癒過程並分享牠們的勇氣與決心。戴瑋姍除號召民眾正視金屬陷阱帶來的殘忍，也鄭重呼籲全台應儘速跟進新北市，以法制力量禁止販售與使用山豬吊。郭昱晴對此表達支持。
戴瑋姍表示，派對上，3腳狗跳著前行、2腳狗則以胸口支撐，甚至還有只剩1腳的小生命被主人緊抱懷裡。這些毛孩雖然因為陷阱失去了肢體，但牠們與家人之間堅定的愛讓牠們每一隻都露出燦爛笑容，展現堅韌生命力，彼此交流打氣，場面溫馨動人。這些慘烈的傷害，讓外界再次正視金屬陷阱帶來的殘忍。
戴瑋姍說明，台灣野生動物救傷死亡原因中，超過15%與套索、捕獸夾等各類人為陷阱相關。她指出，山豬吊威力強大，連台灣黑熊也無法倖免，已有24隻受困黑熊被通報，其中6隻因傷重不治。她並強調，山豬吊賣家常將零件拆成多段販售以躲避稽查，造成取締難度提升，讓第一線的查緝工作面臨困難。活動現場特別設置山豬吊體驗區，親眼見證陷阱構造的民眾對非人道工具的危害發出深刻警惕。
郭昱晴則對此表達心疼不捨，並從中央層面指出，這些傷痛不只是毛小孩的故事，山豬吊的危害已蔓延至生態邊緣。她強調，這也是上次在農業部質詢時特別提出的重點，未來中央不只要加強取締，更要建立一套完整的通報、追蹤與清除機制，讓非法陷阱從山野與城市邊緣逐步消失。
戴瑋姍表示，她在2022年率先提出全國首創禁用山豬吊提案，讓新北市成為全台首度立法禁止販售與使用山豬吊的城市。她與台灣動物共生聯盟再次呼籲，盼望其他縣市加速跟進，全台應儘速完成立法，新北市也會持續強化執法與監督，共同守護野生動物與毛孩生命安全。
照片來源：新北市議員戴瑋珊臉書翻攝
更多CNEWS匯流新聞網報導：
新北淡水辦「防空避難巡禮」 鄭宇恩舉例大停水：政府市民皆建立危機意識
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
忘記藥名！阿姨急畫「1個火柴人」藥局老闆秒猜中 網全瘋了：太強！
一位藥局老闆近日在社群平台分享了一段特殊經歷，一名疑似有聾啞情況的阿姨因忘記藥名而比手畫腳，最後畫出「一個火柴人圖案」，竟讓老闆瞬間「get」到阿姨的想法，成功猜中她需要的藥品。這段溫馨互動在網路上引起熱烈討論，不少網友也畫下圖案，來考驗老闆是否能成功「get」，令人看了莞爾一笑。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 10
林青霞搶救44億豪宅「心力交瘁」 還原崩潰過程驚喊：這是入侵
影壇傳奇林青霞1984年與香港富商邢李㷧結婚後淡出演藝圈，氣質依舊是外界心中的永恆「大美人」。然而，向來優雅從容的她近日卻在專欄坦言，面對香港市值逾11億港幣（約44億台幣）的豪宅遭「不速之客」蟑螂入侵，讓她一度心力交瘁。鏡報 ・ 3 小時前 ・ 59
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度EBC東森新聞 ・ 19 小時前 ・ 8
吃雞胸肉和花椰菜減肥 女網紅「胰臟全爛」險亡！醫嘆：一堆人錯了
以為多吃水煮餐就能健康？這起案例可要注意。一名中國女網紅為追求快速瘦身，在半年內採用「水煮雞胸肉加花椰菜」的單一飲食法。然而，這種錯誤方式並未帶來健康，反而害她劇烈腹痛，送醫後竟被診斷出胰臟大面積壞死，差點喪命！三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 4
羽絨衣準備！全台迎入冬「最強冷氣團」 北台灣恐剩10℃
（記者張芸瑄／綜合報導）入冬以來最強冷空氣即將報到。中央氣象署指出，目前東北季風稍歇，各地白天普遍轉為晴到多雲 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 6
痛哭「爸爸對不起你」！賴瑞隆證實兒將轉學
[NOWnews今日新聞]立委賴瑞隆近來積極爭取代表民進黨參選高雄市長，未料近日卻爆出小二子追打同學，不僅堵門長達12分鐘，更嗆聲「出來就打死你、甩你耳光！」而受害人家長質疑校方處理消極。對此賴瑞隆今...今日新聞NOWNEWS ・ 21 分鐘前 ・ 976
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 136
吳建豪露面了！才遭爆瘦到臉凹脫相 47歲「驚人真面目」曝光
F4成員吳建豪日前在社群曬出一張電梯自拍照，暴瘦模樣引發網友熱議，健康狀況也令人憂心。近來言承旭、吳建豪、周渝民攜手天王周杰倫、五月天阿信推出單曲〈恆星不忘Forever Forever〉，吳建豪7日晚間難得加入阿信直播，他的真實狀態也隨之曝光。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 3
納豆當爸了！ 依依做1年試管成功⋯聽到醫生宣布當場爆哭
納豆、依依相差11歲，當時納豆身體出狀況，是依依機靈的反應救了他一命，也因為這樣讓他認定一定要把對方娶回家，今年2人5月補辦婚禮，當時便透露要積極做人，8日依依宣布好消息，「我懷孕了！我們有小寶寶了！」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前 ・ 39
賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘
民進黨立委賴瑞隆在高雄市長黨內初選期間，因8歲兒子爆出霸凌爭議重創聲譽，恐影響選民支持度，民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論是賴瑞隆的霸凌相關爭議，還是立委林岱樺的貪污疑雲，都讓民進黨受到重創，若再不快速整合、定於一尊，到了2026大選正式開跑，台南、高雄選情都會很慘。陳世軒在《週末大爆卦》節目中表示，無論是林岱樺因為官司而民調直落，還是賴瑞隆兒子爆出的爭議......風傳媒 ・ 21 小時前 ・ 216
台積電亞利桑那廠獲利暴跌！數千晶片報廢 研調揭美國製造「真實內幕」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導半導體研究機構《SemiAnalysis》最新撰文指出，台積電美國亞利桑那廠在供應鏈成熟度、人才與設備維護能力等面向均不如台灣...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 177
成田機場「台灣國旗死壓中國」！日本最新「辱華現場壓不住」網笑瘋
生活中心／曾郁雅報導日本首相高市早苗回應「台灣有事」且堅決不收回的表態，引發中國當局極度不滿，多次出手試圖「經濟制裁」，沒想到卻進一步推升高市早苗於日本民眾支持率，展現日本國民對於堅守日本立場與友台政策的認同，近日就有飛往日本旅客發現東京成田機場「這畫面」，直接「台灣強壓中國」的場景，讓他忍不住笑出來：「最新辱華現場！」。民視 ・ 21 小時前 ・ 428
清潔隊員「貪污」兩樣情…他拿走廢棄辦公椅自己用！一、二審全無罪
台北市環保局黃姓清潔隊員將殘值只剩32元的回收電鍋，轉贈給拾荒婦，犯貪污罪一審遭判3個月有期徒刑，緩刑2年，褫奪公權1年；引起社會譁然，然而，各界對這類「貪污」行為，看法不一；距今6年前，也曾有清潔員把廢棄的辦公椅搬回己用，遭同樣檢方依貪污罪起訴，然而，法院一、二審都判他無罪，兩者成罪原因，處境大不相同。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 77
小煜離婚「護理正妹」！昔「交往內幕」全說了
娛樂中心／于士宸報導男星楊奇煜（小煜）從偶像男團「棒棒堂」出道，單飛後跨足主持與戲劇。2020年，他與小7歲的護理師女友言言結婚，並育有兩名兒子。沒想到，今日（8）小煜突然震撼宣布，其實早在9月就已與言言和平離婚，並感性表示：「有些故事不必用『結束』形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴」。如今，也有網友翻出他5年前公開結婚喜訊時的貼文，其中「這1句」讓人看見當時兩人滿溢的甜蜜與勇敢，相愛的模樣仍令人動容，如今卻傳出離婚消息，令大批粉絲感到惋惜。民視 ・ 58 分鐘前 ・ 發起對話
電子黃金1》非股票！「2條記憶體」千元買進飆破5千元 內行驚爆：才要開始
7月的一個週末，台北的陳先生原本只是想「撿便宜」。中時財經即時 ・ 8 小時前 ・ 12
道奇準備大撒幣挖虎王！可能創下超越山本由伸史上投手最大合約
體育中心／綜合報導道奇隊正在醞釀一筆重磅交易！他們正積極運作，試圖交易底特律老虎賽揚左投「新虎王」史庫柏（Tarik Skubal），有可能以「一換五」完成這筆大交易。FTV Sports ・ 5 小時前 ・ 8
48歲潘慧如從泡芙人→體脂19％，營養師曝光「飲食原則」，照著吃1週瘦超快！
天生條件好的人就真的永遠吃不胖嗎？其實隨著年紀上升，即使是天生瘦、代謝佳的人，也可能遇到身材逐漸走樣的困擾！演員潘慧如過去給人的印象就是「瘦子」、「比例好」，但她坦言 40 歲後就算少吃、狂運動，體態女人我最大 ・ 7 小時前 ・ 3
比守財奴更慘！老翁極度節儉苦存6千萬 因1習慣換來晚年孤獨
許多人終其一生省吃儉用，希望累積足夠財富保障退休生活，卻忽略家人的感受，導致關係逐漸疏離。日本一名73歲老翁因極度節儉，雖成功存下6000萬日圓（約新台幣1200萬元），卻因不願為家人花費半分錢，最終遭兒子斷絕聯繫，如今在悔恨中孤獨度日。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 55
ETF將大換血！ 謝金河：盯股價不如看「這關鍵」
5檔重量級台股ETF於本季同步公布成分股調整名單，吸引市場高度關注。元大台灣50（0050）與富邦台50（006208）新增貿聯-KY、致茂、健策、南亞科四檔新成分；元大高股息（0056）則納入玉山金、長榮航太、台灣大等3檔個股。5檔ETF總規模高達1.83兆元，其成分股異動對個股股價與市值帶來明顯牽動。對此，專家表示追股價不如看「這關鍵」！EBC東森財經新聞 ・ 1 小時前 ・ 4
「中國約基奇」生涯首先發「慘」字形容！犯規比得分多表現網酸：過譽了
體育中心／綜合報導NBA美國職籃波特蘭拓荒者外號「中國約基奇」的楊瀚森今天迎來生涯首次先發，全場拿下4分但出現5次犯規，犯規比得分多的慘澹表現也讓網友開酸：「過譽了」。FTV Sports ・ 3 小時前 ・ 6