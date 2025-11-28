新北 九份金瓜石水湳洞 全國第11個地質公園

「九份金瓜石水湳洞地質公園」27日經新北市陸域自然地景及自然紀念物審議會審議通過，指定為陸域自然地景，將成為全國第11個地質公園，也是新北市第2座依文化資產保存法正名的地質公園。九份金瓜石水湳洞地質公園範圍涵蓋瑞芳區等約186.3公頃土地，礦山類型的地質景觀豐富，兼具自然地景與礦業文化意涵。

黃金博物館向新北市政府提報，指定包含13個地質景觀及周邊區域列為「九份金瓜石水湳洞地質公園」，土地權管機關則有新北市政府、國有財產署、林業及自然保育署、台電公司與台糖公司，占地約186.3公頃。

核心區10.6公頃包括第一長仁礦體、第三長仁礦體、牛伏礦體、獅子岩礦體（茶壺山）、半平山、竹礦體、黃金瀑布、基隆山谷地（山尖古道）、水湳洞化石坪、本山五坑黃金館、基隆山湧泉、黑肉坪（烏肉坪）與水圳橋。市府公告後，將成為全國第11座地質公園。

黃金博物館表示，九份與金瓜石是台灣北部重要產金銅的礦業地區，現已轉型為觀光景點，為保存及活化礦山豐富地質景觀，黃金博物館與在地民眾為了讓更多人認識世界級的地質景觀，向農業局申請依《文化資產保存法》指定為直轄市定地質公園，傳達地景保育、環境教育、地景旅遊及社區參與等議題，並帶動在地經濟。

農業局表示，審議會中各委員無異議通過指定案，讓九份金瓜石水湳洞地質公園繼野柳地質公園後，成為新北市第2件通過文資法指定為自然地景，也是全國六都中，唯一有2座地質公園的直轄市。

農業局說，讓瑞芳區九份金瓜石水湳洞不只有觀光，也賦予更多自然地景保育與礦山文化的意義，未來將以地景保育為基礎，協助地方發展及推動拓展國際知名度。