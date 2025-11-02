新北「佛心夜市」被推爆 日本人狂讚：逛起來很舒服

台灣的夜市文化聞名國際，不僅是觀光客的必訪景點，一名網友表示，到新北板橋「湳雅觀光夜市」，發現不少平價美食，大喊「怎麼物價這麼佛心？」貼文引起熱烈討論；湳雅夜市就連日本旅遊YouTuber造訪後，也大讚「逛起來超舒服」。

原PO日前於PTT發文指出，湳雅夜市是大台北地區最被低估的夜市之一，夜市裡有超大杯西瓜汁只要40元、蚵仔乾麵料多實在，一碗只要百元出頭，此外連雞肉捲也只賣35元，價格親民到讓人懷疑「板橋不是北部嗎？怎麼物價這麼佛？」

廣告 廣告

貼文曝光後，立即引發熱烈討論，網友紛紛留言，「湳雅夜市真的不錯，很多在地人也常去」、「湳雅夜市的麻油雞超好吃」、「價格合理又多樣，不會像其他觀光夜市那樣貴又擠」、「麻油雞最頂」、「多樣性算高了」。

湳雅觀光夜市位於板橋南雅東路，鄰近舊火車站，是許多板橋居民日常的覓食好去處，根據新北市市場處資料，夜市約有286個攤位，美食選擇豐富，從藥燉排骨、麻油雞到臭豆腐、小籠包應有盡有。

日本YouTuber「栗鼠」之前也曾到湳雅夜市，讚人潮不多，走起來很輕鬆，不像市區夜市那般擁擠，她品嚐麻油雞、小籠包等人氣小吃，大呼「真的好吃又平價」。

更多中時新聞網報導

幻藍小熊將登高流期待嗑美食

電競》中信飛牡蠣闖世界8強 今戰韓KT

職場霸凌適用職安法 最重罰300萬