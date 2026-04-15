新北「全國青年景觀競賽」奪景觀大獎 景觀處市政會議獻獎
新北市政府景觀處推動的「全國青年景觀競賽」，榮獲「2025第13屆台灣景觀大獎－特殊類－優質獎」，也是全台唯一榮獲該類獎項優質獎之地方政府機關，景觀處長林俊德今（15）日於市政會議中代表獻獎，新北市長侯友宜肯定團隊長期深耕青年培育與景觀實踐的成果，讓創意設計走入真實場域，展現新北推動景觀美學與永續發展的亮眼成效。
素有景觀界奧斯卡之稱「台灣景觀大獎」由中華民國景觀學會主辦，為國內景觀領域具指標性的專業獎項，透過嚴謹評選機制，表彰兼具創新思維、專業實踐與公共價值的優秀案例。
評審團說，「全國青年景觀競賽」為青年設計師建構了實踐創意與良性競爭的優質平台，將國際趨勢轉化為具體的設計施作，歷屆競賽主題緊扣社會脈動，不僅展現了青年的設計素養，更解決在地文化融入與生態永續之挑戰。這種「由下而上」的參與模式，顯著提升了城市景觀美學與市民認同度，實為景觀專業提升與議題推廣之優選典範，深獲評審肯定。
侯友宜表示，青年是城市進步的重要動能，透過競賽讓創意在社區扎根，不僅美化環境，更促進人與土地的連結。未來市府將持續優化競賽機制，擴大青年參與，讓更多優秀構想落地實踐，打造宜居城市。
景觀處長林俊德說明，全國青年景觀競賽自推動以來，持續導入永續環境、自然療癒與淨零碳排等概念，並透過跨域合作與在地連結，打造青年實踐與學習的平台。本次獲獎不僅展現新北在景觀教育與公共參與上的累積成果，也彰顯青年世代在城市空間創新中的關鍵角色。未來也將持續深化與地方社區及學界合作，拓展競賽影響力，讓景觀不只是空間設計，更成為凝聚社會、療癒人心的重要力量，持續為新北注入創新與活力。
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