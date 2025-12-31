新北「公司田溪」驚傳遭油汙染！稽查員穿青蛙裝追蹤 兇手曝光了
即時中心／高睿鴻報導
新北市淡水區「公司田溪」近日驚傳遭油汙染，市府環保局說明，經稽查人員持續努力不懈追查，此案已破獲，確認污染來源為林子溪上游的營造公司，未妥善管理棄置油品。環保局表示，全案已依《水污染防治法》告發，最重可處300萬罰鍰，並承諾將更強力捍衛淡水河系的生態環境。
環保局說明，稽查人員於12月24日接獲民眾檢舉，隨後即刻出擊。發現公司田溪確有油污情形後，立即於下游妥適處，設置白色吸油棉索；另，水利局亦於25日，於下游增設橘色攔油索，進行雙層防護。
環保局續指，即使連日降雨，稽查人員仍不畏艱辛，連續數日溯溪追蹤、甚至身著青蛙裝，深入溪床溯源，同步擴大範圍巡查周遭可疑污染源；但由於該地勢高聳且草木叢生、溪底土質鬆軟，致稽查人員一度陷入泥沼無法前進。不過，為找出破壞環境元兇，稽查人員排除萬難、努力不懈，終於在12月30日，發現一處流速緩慢的河道，水面浮有明顯油污且散發濃厚油氣味，與24日發生之水污案特徵高度吻合。
稽查人員為找出破壞環境元兇，前往地勢高聳、草木叢生之區域找尋可疑污染源。（圖／新北市府提供）
因此環保局說，稽查人員旋即鎖定鄰近的營造公司場區，進一步深入調查；並於該公司場區下游處，投放示蹤劑進行流向追蹤，最後證實流至公司田溪、且與稽查人員先前溯源鎖定的水路相符。
所以稽查人員進一步追查，環保局表示，業者被發現未妥善管理場區、棄置油品，違法事證確鑿，已違反水污染防治法第30條規定；因此依法開罰，並嚴正要求業者，必須限期完成油污清除及改善工作，若逾期未完成，將連續開罰。
環保局指出，水面浮有明顯油污、且散發濃厚油氣味。（圖／新北市府提供）
環保局呼籲，業者切勿心存僥倖，隨意棄置油品污染水域，如發現污染將嚴查重罰。民眾若發現有污染情事，可撥打1999市政服務專線報案，以利稽查人員第一時間派員查核，以維護環境。
