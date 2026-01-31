新北 力拚成立議會黨團 民眾黨現團結隱憂

民眾黨主席黃國昌表態參選新北市長後，黨內近期接連爆出新北議員參選者退黨或退出初選，還有初選保證金等爭議事件，引發地方政壇關注。對於期盼在今年底九合一大選中，須突破3席才能成立議會黨團的民眾黨而言，如何在競爭中維持團結、穩定布局選戰，是一大考驗。

擬參選第十一選區（汐止、金山、萬里）的民眾黨汐止區主任黃守仕，1月26日於社群平台發布退選聲明，表示在初選過程中遭受對手及其團隊不明攻擊抹黑、惡意影射，身心俱疲，因而萌生退意，決定退出黨內初選。

此外，參選第五選區（板橋）的民眾黨前國際部主任林子宇，1月29日亦在社群平台發文「不想成為被利用的一方」。文內感嘆為投入初選保證金花光存款，並對黨內初選惡鬥與洩密，消耗對理想的熱情，強調自己未曾傷害過黨，不願與惡鬥同流，也願意離開被賦予的角色；自己只想當正直的人，做覺得正直的行為。林子宇特地在文中強調「不會回應媒體」，因不想成為綠營側翼及政論的話題。

現任第三選區（新莊）、競選連任的市議員陳世軒則表示，選舉競爭難免伴隨紛擾，各政黨皆無法避免。在既定規則下，參賽者各有策略與感受，無論是退黨或退選，相信當事人皆經過深思熟慮與評估，只能尊重他們的決定。

陳世軒直言，目前民眾黨在新北議會僅有新莊1席，尚難以發揮團體戰力，但黨對新北市的發展有想發跟願景，今年至少要搶下3席，期盼成為推動新北市發展的重要關鍵力量。