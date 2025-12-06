新北 包種茶評鑑 茶王鄭冬泉 5度奪特等獎

新北市包種茶評鑑堪稱每年春、冬季全台最大規模的包種茶評鑑賽事，坪林茶農鄭冬泉（右）第5度獲得茶王頭銜，新北市長侯友宜（左）6日親自頒獎。（高鈞麟攝）

新北市包種茶享譽全台，主產地坪林更有「百萬冠軍茶」故鄉的美譽，每年春、冬季包種茶評鑑更是所有茶農最重視的賽事。本屆冬季包種茶評鑑共1156點茶品參賽，經過評審品評篩選，由坪林茶農鄭冬泉第5度獲得茶王頭銜，新北市長侯友宜6日親自頒獎給所有獲獎茶農。

新北市是台灣最主要的包種茶產區，每年春、冬季舉行全台最大規模的包種茶評鑑賽事，主產地坪林更有「百萬冠軍茶」故鄉的美譽。新北茶農屢獲全國製茶技術競賽佳績，迄今獲13座全國冠軍，新北冠軍製茶師亦是全國最多。

本屆茶王鄭冬泉是坪林著名的茶王世家第3代，家族曾獲得特等獎榮耀。鄭冬泉自小在茶園間耳濡目染，製茶近60餘年，已累積4座特等獎，本屆在激烈競爭中，第5度取得茶王頭銜。

侯友宜表示，市府定期舉辦春、冬季包種茶比賽，藉以推廣文山包種茶；新北包種茶帶有蘭花、玉蘭花等特色花香以及清甜的果香，香氣愈高品質愈佳，從茶湯中便能體現新北好茶真功夫。

鄭冬泉分享，今年冬茶產季潮溼，天候放晴後的2到3天為最佳採茶期，因應茶菁的溼度較高，採摘後的萎凋與攪拌製程中，每輪攪拌間隔的靜置時長需增加約20分鐘，以確保茶菁均勻走水並充分發酵。

此外，新北市農業局連續2個周末於坪林茶業博物館舉行新北好茶冬韻展售會，現場展售60攤新北特色茶與文創美食，民眾可品嘗冠軍好茶。另推動農產多元行銷、協助農會開創通路，新北市農會推動農產直播到店取貨，改變以往宅配到家的方式，農產直播服務取貨據點增加至200個，整合線上與線下服務，打造農會多元服務價值。