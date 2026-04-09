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新北「友善建築工地」管理新制上路 QR Code方便民眾查閱 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒新北新聞）【記者蔡宇辰／新北報導】為提升城市景觀與施工環境品質，新北市「友善建築工地」管理新制即日起實施！從圍籬分級美化、環境保護強化、性別平權落實、資訊透明公開4大面向，翻轉傳統工地的形象。其中導入「全民掃碼智慧監督機制」，工程告示牌提供QR Code，方便民眾查閱，即時掌握施工進度、空氣品質與噪音監測等數據，打造更安全、透明的施工環境。

工務局長馮兆麟表示，本次升級跳脫傳統框架，導入科技與平權概念，將過往容易給人雜亂印象的施工場域，翻轉為融入城市美學的現代化友善空間。透過制度全面優化，能有效降低施工對周邊鄰里的影響，並同步提升市容品質與公共感受。

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在市容美化方面，依工程規模落實圍籬分級設計，五千萬元以下建案須有半數面積設置綠植栽，兩億元以上大型建案更強制加裝55吋以上影像播放設備；同時，圍籬底色全面限定為白色或綠色，並嚴禁張貼無關廣告，以確保市容整潔。

在環境保護與職場平權上，工地將全面加裝感測器，即時監控空氣品質與噪音、完善隔音設備，並於安全走廊換裝節能燈具以落實減碳。此外，為打破傳統工地刻板印象，施工場域明文規定須設置性別友善廁所與女性專屬休息室，並張貼CEDAW（消除對婦女一切形式歧視公約）或性別友善標語，具體保障基層營造人員的勞動尊嚴。

為了讓資訊更加透明，工程告示牌不僅將清楚揭露施工勘驗進度，更推出全民掃碼智慧監督機制，民眾只需拿起手機掃描專屬QR Code，即可即時檢視工地的各項安全與環境監測數據。

馮兆麟強調，良好的施工環境是城市進步的重要基礎，期盼透過「友善建築工地」不僅提升工程管理，更結合智慧科技與人本關懷，讓工地不再是鄰避設施，而是與市民共創安全、整潔與宜居環境的重要一環。