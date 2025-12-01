新北「品味貢寮」發表創新山海小旅行 伴手禮上架在地好滋味

「品味貢寮」由在地創生夥伴共同組成，致力打造貢寮地域品牌，農業局長諶錫輝出席「品味貢寮－淡蘭山海小旅行及伴手禮發表會」，宣傳6款新推出的客製化小旅行。（圖：新北市農業局提供）

▲「品味貢寮」由在地創生夥伴共同組成，致力打造貢寮地域品牌，農業局長諶錫輝出席「品味貢寮－淡蘭山海小旅行及伴手禮發表會」，宣傳6款新推出的客製化小旅行。（圖：新北市農業局提供）

新北市農業局輔導貢寮在地農業創生團隊成立「品味貢寮」地域品牌，於一日於貢寮區「阿松商行」舉辦「品味貢寮－淡蘭山海小旅行及伴手禮發表會」，宣布「品味貢寮」發表一系列創新小旅行與在地伴手禮。活動鎖定喜愛山海農遊的民眾，邀請大家走進貢寮、走讀淡蘭古道，品嚐貢寮獨有的山珍海味，將地方故事與風土滋味一起帶回家。

提到貢寮，許多人首先聯想到的是海洋音樂祭、沙雕節。今年度在新北市農業局輔導下，新推出六款客製化主題小旅行，包括在水梯田品嚐山海美食的「雞母嶺野餐日」、走讀百年山村與農事故事的「雞母嶺慢旅日」、結合自然教育的「雞母嶺攀樹體驗」、認識石花菜與海女文化的「澳底石花小旅行」、實踐食魚教育的「澳底食魚小旅行」，以及介紹東北角山藥特色的「山藥體驗」路線。

「品味貢寮」理事長陳世偉表示，「品味貢寮」由在地創生夥伴共同組成，致力打造屬於貢寮的地域品牌，以「山珍、海味、人情味」為主軸推動深度旅遊。民眾從新北、台北都會區出發，約一小時車程即可抵達貢寮，實地感受山海美景與在地農業文化，品嘗最新鮮的海味。

在新北市農業局持續輔導與協助下，「品味貢寮」已連續五年辦理水Ｔ藝術節，成為東北角具代表性的大地藝術季，今年更完成六款全新遊程及多款伴手禮，顯示地域品牌日益茁壯。他強調，這是貢寮地方創生的「現在進行式」，誠摯邀請民眾走進貢寮，親身體驗「親山近海」的深度旅行。

新北市農業局長諶錫輝表示，農業局在新北各地推動「農業創生」，積極輔導地方團隊經營地域品牌，已逐步展現成果，繼在金山地區成功建構「金山漫遊」地域品牌後，進一步借鏡相關經驗，在貢寮區輔導青農與創生夥伴成立「品味貢寮」地域品牌，以品牌概念整合農遊行程與創生小旅行，讓新北「金山－貢寮」的「青春山海線」成功連結。