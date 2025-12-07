新北、嘉縣AI教案 從三公山水畫到阿里山

新北市教育局結合嘉義縣教育處、高中教育輔導團，7日在國立故宮博物院南部院區舉辦「從三公山水畫到阿里山」AI教案發表暨教師研習。課程透過AI技術，讓北宋山水名作與台灣自然風景跨越千年展開對話，實現科技融入文化的創客教育。

教育局表示，新北與嘉義教師組成「嘉新聯盟」，7日共同在故宮南院發表跨縣市共創教案並實地觀展「三公展」（谿山行旅圖、早春圖、萬壑松風圖），深化教材的文化厚度；8日將走訪嘉義板陶窯交趾剪黏工藝園區，讓科技、文化、土地與工藝完整串連。

本次研習集結新北49所創客學校及嘉義縣竹崎高中、永慶高中等校長與教師參與，除教案分享外，也規畫VR沉浸式展廳、AI山水畫境互動、AI立體書生成、藍晒書籤手作等體驗。教師們透過實作親身感受科技如何為傳統藝術注入新生命，也在互動交流中激盪更多AI教學的創新火花。

板橋高中老師顏椀君分享，透過AI生成與在地風景比對，讓學生能看見不同時代大自然永恆的美感。教育局指出，教師團隊將AI與地方文化整合成課程，讓「科技的創意」承載「土地的故事」，打造具人文素養與跨域視野的創客教學模式。

教育局強調，創客教育不是單純的動手做，而是以科技為媒介、以文化為底蘊，培養學生真正跨域的學習能力。新北市明年將推出「月月有創客」系列活動，包括親子家庭創客日、創客市集等，持續打造全國最具特色的創客生態。