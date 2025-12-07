新北、嘉義跨縣市聯手創新 用AI跨越千年看故宮山水





新北創客教育玩出新亮點！新北市教育局攜手嘉義縣教育處、高中教育輔導團及國立故宮博物院南部院區，於12月7日、8日共同舉辦「從三公山水畫到阿里山」AI教案發表暨教師研習。透過 AI 技術，讓北宋山水名作與台灣自然風景跨越千年展開對話，展現科技融入文化的創客教育新能量。

教育局指出，新北與嘉義教師組成「嘉新聯盟」，首日共同在故宮南院發表跨縣市共創教案並實地觀展「三公展」(谿山行旅圖、早春圖、萬壑松風圖)，深化教材的文化厚度；翌日再走訪嘉義板陶窯交趾剪黏工藝園區，讓科技、文化、土地與工藝完整串連。此次合作自113學年度起持續深化，教師團隊將AI與地方文化整合成課程，讓「科技的創意」承載「土地的故事」，打造具人文素養與跨域視野的創客教學模式。

研習共集結新北49所創客學校校長與教師，以及嘉義縣竹崎高中與永慶高中等夥伴共同參與，形成南北最熱絡的創客交流。現場除教案分享外，也規劃VR沉浸式展廳、AI山水畫境互動、AI立體書生成、藍晒書籤手作等體驗。教師們透過實作親身感受科技如何為傳統藝術注入新生命，也在互動交流中激盪更多AI教學的創新火花。

板橋高中顏椀君老師分享，這次最獨特的價值在於「讓千年山水真正走進學生生活」。透過 VR、AI生成與在地風景比對，學生得以在不同時代、不同文化語境中重新看見大自然永恆的美感，彷彿與宋代畫家一同步入山林。

教育局強調，創客教育不是單純的動手做，而是以科技為媒介、以文化為底蘊，培養學生真正跨域的學習能力。本次跨縣市合作正是AI科技與歷史人文並進的最佳示範。新北市預計明年(115年)將推出「月月有創客」系列活動，包括親子家庭創客日、創客市集等，持續打造全國最具特色的創客生態。相關資訊可至新北市技職教育資源網查詢（https://tve.ntpc.edu.tw/）。



