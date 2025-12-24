新北「圓夢D-Maker」決選揭曉 打造青年孵夢生態系

「新北圓夢D-Maker計畫」決選揭曉，集結全市高中職15組青年團隊

歷經初審及複審的提案報告，最終獲獎團隊共5隊每隊獲得3萬元圓夢基金支持

獲獎團隊-樹人家商的「油你真好」

獲獎團隊-樹林高中的「Dreamlight Access 」

「新北圓夢D-Maker計畫」決選揭曉，集結全市高中職15組青年團隊，從AI科技、永續行動、社會關懷到跨域創作，把創意轉化為可落地的行動方案；最終選出5組獲獎團隊，每隊獲得3萬元圓夢基金支持，並將進入為期半年的實作階段，展現新北青年「敢想、敢做、敢改變」的實踐力。

「新北圓夢 D-Maker 計畫」邁入第三屆，持續陪伴青年把腦中的好點子變成具體行動，新北市教育局長張明文表示，鼓勵學生善用生成式AI、資料分析與數位設計工具，從企劃發展原型，並結合SDGs永續發展目標，讓每個提案都能對準真實問題，提升實作與社會影響力。且越有經驗、越有歷練的人使用AI會更順，不過AI未來還是工具，要如何善用工具，對現場的學生一定有很大的改變與影響。

參與的15組青年團隊提案主題橫跨AI健康守護、永續旅遊、防災科技、心理健康倡議、影像紀錄與環保行動等多元面向。歷經提案培力、書面初審、決審簡報與現場問答等挑戰，不只把想法講清楚，也學習以需求分析、數據佐證與實作規劃回應挑戰，讓想法逐步轉化為具可行性的行動方案。

歷經初審及複審的提案報告，最終獲獎團隊共5隊，包含三民高中提案的「跨越賽道 重塑未來」、樹人家商的「油你真好」、光復高中的「籃球傳愛 夢想助攻」、瑞芳高工的「礦鄉映像」及樹林高中的「Dreamlight Access」，每隊獲得3萬元圓夢基金支持。接續進入為期半年的夢想實踐期，並預計於明年6月辦理成果發表，讓每個白日夢都能用作品說話、用行動發光。