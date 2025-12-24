新北「圓夢D-Maker」決選揭曉 打造青年孵夢生態系

獲獎團隊-樹人家商的「油你真好」。(圖:新北市教育局提供)

白日夢，不只是想像，更能成為改變社會的起點。「新北圓夢D-Maker計畫」決選二十三日揭曉，集結全市高中職十五組青年團隊，從ＡＩ科技、永續行動、社會關懷到跨域創作，把創意轉化為可落地的行動方案；最終選出五組獲獎團隊，每隊獲得三萬元圓夢基金支持，並將進入為期半年的實作階段，展現新北青年「敢想、敢做、敢改變」的實踐力。

教育局長張明文表示，「新北圓夢D-Maker 計畫」邁入第三屆，持續以「Dream Big and Do It」的精神，陪伴青年把腦中的好點子變成具體行動；今年首度以「ＡＩ × Dream × Maker」為主軸，鼓勵學生善用生成式ＡＩ、資料分析與數位設計工具，從企劃發展原型，並結合SDGs永續發展目標，讓每個提案都能對準真實問題，提升實作與社會影響力。

此屆評審陣容邀集台灣地方創生基金會董事長陳美伶、雜學校創辦人蘇仰志、一０四人力銀行副總經理張寶玲、IPOWER培力學社秘書長吳宇倫及帝亞吉歐台灣公司總監管懷揚等各界代表共同參與。陳美伶董事長表示，從本屆提案中看見許多高中學生已能整合ＡＩ科技、SDGs與Maker精神，從公共議題出發，提出具深度與可行性的行動方案，展現新世代對社會議題的敏銳觀察與行動力。

參與的十五組青年團隊提案主題橫跨ＡＩ健康守護、永續旅遊、防災科技、心理健康倡議、影像紀錄與環保行動等多元面向。歷經提案培力、書面初審、決審簡報與現場問答等挑戰，不只把想法講清楚，也學習以需求分析、數據佐證與實作規劃回應挑戰，讓想法逐步轉化為具可行性的行動方案。

教育局表示，自二０二三年推出「新北圓夢D-Maker計畫」以來，已累計頒發逾新臺幣五十萬元圓夢獎金，實質支持青年將想法化為行動，未來將持續串聯教育、青年與創業資源，陪伴更多新北青年以行動創造改變，為城市注入持續前進的動能。