新北、基隆大雨特報 元旦最強冷空氣襲 連3天跌破7度

今天跨年受東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，中央氣象署針對基隆北海岸及新北市發布大雨特報。明天元旦（2026年1月1日）入冬最強冷空氣南下，越晚越冷；周五至周日（2至4日）清晨首波強烈大陸冷氣團籠罩，各地天氣寒冷，低溫降至7度以下。

氣象專家吳德榮在氣象推廣基金會專欄撰文指出，今東北季風水氣增多，北台灣有局部較大雨勢，整天偏涼，花東地區有零星降雨機率，中南部晴朗穩定；清晨中南部有較輻射冷卻，最低溫在台南11.5度，其他地區低溫約12至15度，今北部15至20度、中部12至29度、南部12至30度、東部15至28度。

最新模式模擬顯示，元旦起強冷空氣開始南下，氣溫逐漸下降，越晚越冷；周五至周日清晨入冬最強冷空氣籠罩，為首波強烈大陸冷氣團（台北測站≦12度），平地最低溫將降至7度以下。周四、五北部及東北部有局部短暫雨，花東有零星飄雨機率，西半部晴時多雲；周六、日各地轉晴朗乾冷。

最新模式模擬顯示，這波冷空氣比上波強，0度線高度約降至1500公尺，但高空水氣條件較差，1500公尺以上高山包括太平山、合歡山、雪山等有零星飄雪機率。

吳德榮表示，周日白天冷空氣減弱，下周一（5日）晚上迎風面轉濕，同時又有強冷空氣南下，但各國模擬的強度及時間皆不同，且持續調整，應再觀察。

