新北、基隆水危機 學者：你投給誰，就由誰來決定你喝什麼水

成大教授李忠憲今（3）天表示，投給國民黨的人，在新北、基隆發生缺水災難：公共政策失靈後，難道不用為自己的選擇負責嗎？

新北淡水近日停水多日，引發民怨。

李忠憲指出，台灣每次只要藍營縣市出現問題，就會立刻有人跳出來喊「民進黨can help」。現在是新北淡水與基隆飲用水出現油味、污染、缺水問題；前陣子是花蓮縣長跑出去玩，沒有疏散危險地區的民眾，造成大量死亡，災害後還要請中央派軍隊處理，編補償特別預算。

基隆飲用水出現油味、污染。（圖／翻攝畫面）

如果沒有仔細想，真的會被這些話術搞到頭腦壞掉。要拉票，但到底能拉到什麼票？他指出，副總統蕭美琴在花蓮深耕多年，最後連立委都選不上。服務處的人說得很直白：選民來找我們幫忙，問題解決之後，他們很開心地去投給國民黨。

把政治當宗教，把投票當信仰，台灣這種認知失調的人到底有多少？李忠憲說，民主社會裡，選民本來就要對自己的選擇負責，在民主政治裡，每一張票都會帶來後果：

• 選錯人，政策會失靈。

• 選無能的人，治理會崩盤。

• 選不誠實的人，社會會混亂。

• 選只會帶風向的人，人民會付出代價。

這些後果最後全都會回到選民身上。這就是民主的代價與教育作用。「負責」不等於侮辱選民。

李忠憲提到，真正的負責有三種形式：

1. 承受後果（最直接）

2. 下次選舉重新思考（最成熟）

3. 在公共議題上願意學習（最困難）

新北與基隆這次的水質危機，就是最清楚的例子，他表示，你投給誰，就會由誰來決定你喝什麼水。

這次事件非常具體：

• 自來水有汽油味 → 地方政府的安全監測沒做好

• 汐止只能喝基隆河水 → 供水規劃長期缺失

• 多處水壓不足、水管老舊 → 多年不願編預算改善

• 災後處理慢半拍 → 推卸文化

這些都是選票選出來的。李忠憲直言，不能投給某政黨，卻期待他像另一個政黨一樣治理。選民要面對「選票與生活的連結」；很多人投票時把選舉當成娛樂：

• 看罵人爽

• 看政客講幹話爽

• 看側翼霸凌人爽

• 覺得不用對未來負責

但選票永遠會變成公共政策，而公共政策永遠會回到你的生活。這就是責任。最荒謬的是：出了事還在怪民進黨沒有幫忙。投給國民黨的人，不僅不承擔後果，還把後果推給別人。這種沒有反省能力，才是真正應該被批判的。李忠憲強調，你不管政治，政治還是會影響你，香港就是活生生的例子。最近遇到來自香港的商人說：「不管政治，生活還是一樣。」

直到大樓火災後，大家才發現：面對死亡，他們最在乎的竟然不是人命，而是不能影響習近平的利益。甚至還發明了「以災亂港」這種荒謬的名詞。李忠憲說，公共政策從來不是抽象的，它會決定你能不能活著。

新北與基隆的水不是天災，而是治理的結果，每一張選票都會變成：

• 你喝的水

• 你走的路

• 你住的城市

投票給誰，就要對治理品質負責。不是投錯最可怕，而是出了事卻還在怪別人。不要把選民當成三歲小孩，不是民進黨，是他們自己把自己放在那裡；花蓮蕭美琴的教訓還不夠嗎？這種選票即便暫時拉過來，若不是隔天就要投票，往往都是徒勞：因為他們既不理解，也沒有能力理解，那張票代表的意義。

李忠憲進一步指出，今天是水質變差、生活不方便；明天如果是災難、是戰爭呢？2026 的選舉結果，會決定台灣能不能活下去。他也提到，幸好自己住在台南，無論國民黨民調做得再漂亮，只要他住在台南，一定會去投民進黨的市長候選人。因為投票本來就是為了自己，是為了自己更好的生活與未來。難道是為了民進黨嗎？

