新北、基隆水危機 學者：你投給誰，就由誰來決定你喝什麼水
記者李鴻典／台北報導
成大教授李忠憲今（3）天表示，投給國民黨的人，在新北、基隆發生缺水災難：公共政策失靈後，難道不用為自己的選擇負責嗎？
李忠憲指出，台灣每次只要藍營縣市出現問題，就會立刻有人跳出來喊「民進黨can help」。現在是新北淡水與基隆飲用水出現油味、污染、缺水問題；前陣子是花蓮縣長跑出去玩，沒有疏散危險地區的民眾，造成大量死亡，災害後還要請中央派軍隊處理，編補償特別預算。
如果沒有仔細想，真的會被這些話術搞到頭腦壞掉。要拉票，但到底能拉到什麼票？他指出，副總統蕭美琴在花蓮深耕多年，最後連立委都選不上。服務處的人說得很直白：選民來找我們幫忙，問題解決之後，他們很開心地去投給國民黨。
把政治當宗教，把投票當信仰，台灣這種認知失調的人到底有多少？李忠憲說，民主社會裡，選民本來就要對自己的選擇負責，在民主政治裡，每一張票都會帶來後果：
• 選錯人，政策會失靈。
• 選無能的人，治理會崩盤。
• 選不誠實的人，社會會混亂。
• 選只會帶風向的人，人民會付出代價。
這些後果最後全都會回到選民身上。這就是民主的代價與教育作用。「負責」不等於侮辱選民。
李忠憲提到，真正的負責有三種形式：
1. 承受後果（最直接）
2. 下次選舉重新思考（最成熟）
3. 在公共議題上願意學習（最困難）
新北與基隆這次的水質危機，就是最清楚的例子，他表示，你投給誰，就會由誰來決定你喝什麼水。
這次事件非常具體：
• 自來水有汽油味 → 地方政府的安全監測沒做好
• 汐止只能喝基隆河水 → 供水規劃長期缺失
• 多處水壓不足、水管老舊 → 多年不願編預算改善
• 災後處理慢半拍 → 推卸文化
這些都是選票選出來的。李忠憲直言，不能投給某政黨，卻期待他像另一個政黨一樣治理。選民要面對「選票與生活的連結」；很多人投票時把選舉當成娛樂：
• 看罵人爽
• 看政客講幹話爽
• 看側翼霸凌人爽
• 覺得不用對未來負責
但選票永遠會變成公共政策，而公共政策永遠會回到你的生活。這就是責任。最荒謬的是：出了事還在怪民進黨沒有幫忙。投給國民黨的人，不僅不承擔後果，還把後果推給別人。這種沒有反省能力，才是真正應該被批判的。李忠憲強調，你不管政治，政治還是會影響你，香港就是活生生的例子。最近遇到來自香港的商人說：「不管政治，生活還是一樣。」
直到大樓火災後，大家才發現：面對死亡，他們最在乎的竟然不是人命，而是不能影響習近平的利益。甚至還發明了「以災亂港」這種荒謬的名詞。李忠憲說，公共政策從來不是抽象的，它會決定你能不能活著。
新北與基隆的水不是天災，而是治理的結果，每一張選票都會變成：
• 你喝的水
• 你走的路
• 你住的城市
投票給誰，就要對治理品質負責。不是投錯最可怕，而是出了事卻還在怪別人。不要把選民當成三歲小孩，不是民進黨，是他們自己把自己放在那裡；花蓮蕭美琴的教訓還不夠嗎？這種選票即便暫時拉過來，若不是隔天就要投票，往往都是徒勞：因為他們既不理解，也沒有能力理解，那張票代表的意義。
李忠憲進一步指出，今天是水質變差、生活不方便；明天如果是災難、是戰爭呢？2026 的選舉結果，會決定台灣能不能活下去。他也提到，幸好自己住在台南，無論國民黨民調做得再漂亮，只要他住在台南，一定會去投民進黨的市長候選人。因為投票本來就是為了自己，是為了自己更好的生活與未來。難道是為了民進黨嗎？
更多三立新聞網報導
藍白這麼壞還有人挺？學者揭真相：邪惡常披著好看外衣
黃國昌妻爆向大嫂討回財產！理由曝 李忠憲：她是唯一保有人性光亮的人
民調僅落後王世堅、吳怡農稱有底氣突破基本盤 學者：感覺很虛
傅崐萁修《國籍法》 學者舉香港為例：中國不用武統，只需「傅統」
其他人也在看
藍白合也難贏？郭正亮曝「這3縣市」危險了：民進黨太強
2026年縣市長選戰逼近，各陣營積極備戰，民進黨也陸續拍板地方縣市長提名人選；藍營與白營是否能整合合作，成為外界關注焦點。前民進黨立委郭正亮指出，國民黨在彰化、嘉義市及宜蘭面臨嚴峻挑戰，因為這些地區的綠營候選人實力堅強，即便藍白合作，也不見得能逆轉選情。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 120
郭正亮盤點2026大選 曝3縣市藍白合也未必贏
2026年九合一選舉即將登場，民進黨初選提名作業早已展開並陸續敲定縣市長人選。在野陣營方面，藍白合相關議題受高度關注。對此，前立委郭正亮點名國民黨在彰化、嘉義市與宜蘭充滿危機，因為3地的綠營候選人實力都很強，藍白要合有相當難度，且就算真的合作也不一定會贏。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 36
高雄民調南轅北轍？AI分析原因：TVBS「參考價值較高」
2026高雄市長選戰綠營4搶1，一份民調指4名綠委都大幅領先藍委柯志恩，被國民黨前發言人楊智伃抓包數字加總94.6％，能相信嗎？TVBS民調今指出，僅賴瑞隆以42％微幅領先柯志恩的40％。媒體人樊啓明用AI分析2份民調指出，TVBS民調更能代表全市選民偏好。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 65
民進黨「慧瑩連線」民調惹議！牽動綠營情勢變化、引黨內關切
雨晴指標公司最近公布民進黨與國民黨高雄市長參選人對比式民調，民進黨立委邱議瑩以51.9%支持度領先國民黨立委柯志恩23....聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 96
「想毀掉中華民國的不是民進黨！」張禹宣轟鄭麗文：每一步都在分裂台灣
近來國民黨立委遭質疑「赤化」，先前國民黨主席鄭麗文曾表示，「把中華民國毀了，對誰都沒有好處」。媒體人張禹宣就直言「想毀掉中華民國的不是民進黨是鄭麗文」，怒轟如今國民黨在鄭麗文的領導下，不斷放大中國弱化中華民國的概念，每一步動作都在分裂台灣的社會認同，弱化中華民國原先能代表的團結象徵。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 254
陳水扁看好綠營「翻轉地方版圖」！黃暐瀚曝藍營5縣市不樂觀：挑戰鄭麗文威信
藍綠白積極備戰2026大選，高雄、台南的選情對民進黨來說尤為重要，將派誰出戰也是各界關注的焦點之一；自認「第六感很準」的前總統陳水扁表示，現任高雄市長陳其邁心目中，應該早已將邱議瑩視為最佳接班人。另外陳水扁也透露，看好總統賴清德在2026大選打破「執政黨魔咒」，翻轉地方藍綠版圖。資深媒體人黃暐瀚則對此做出分析。黃暐瀚透過臉書發文，分析陳水扁預言賴政府在202......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 237
「江啟臣民調輾壓」國民黨續掌台中穩了？藍議員曝隱憂：最怕這事發生
《CNEWS匯流新聞網》11月30日針對台中市長選戰發布最新民調，呼聲最高的國民黨立委、立法院副院長江啟臣，在對上民進黨立委何欣純時，以43.9%的支持度取得輾壓式領先；對此國民黨台北市議員詹為元提醒，民調領先太多最容易有的隱憂，就是選民認為「一定當選」而不出門投票。詹為元在《週末大爆卦》節目中表示，黨內多人有意挑戰縣市都是好事，因為可以提前炒熱選情，因此無......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 13
綠營派誰戰高雄？陳水扁鬆口「我第六感很準」 看好賴清德2026翻轉藍綠版圖
藍綠白積極備戰2026大選，高雄、台南的選情對民進黨來說尤為重要，將派誰出戰也是各界關注的焦點之一；前總統陳水扁廣播專訪民進黨立委邱議瑩，面對這位高雄市長初選參選人，陳水扁自認「第六感很準」表示，現任高雄市長陳其邁心目中，應該早已將邱議瑩視為最佳接班人。談到即將到來的地方選舉，陳水扁直言，期中選舉向來考驗執政黨，看好總統賴清德「打破魔咒」、在2026九合一大......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 205
不選台北市長！王世堅首曝原因超心酸
[NOWnews今日新聞]民進黨立委王世堅今（2）日接受政論直播節目《中午來開匯》專訪，作為台北市長熱門人選，他首度談及不參選原因，直言因自己是228與白色恐怖受難者後代，若輸給蔣家的下一代，他將無法...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 88
江啟臣民調大贏何欣純18.9％？他爆仍有隱憂
[NOWnews今日新聞]《匯流新聞網》昨（30）日公布最新民調結果，2026台中市長選舉藍綠對決態勢中，國民黨立委、立法院副院長江啟臣以43.9％支持度領先民進黨立委何欣純的25.0％，雙方差距達1...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 37
宏都拉斯有望與台灣復交？ 川普加持親台派候選人勝出｜#鏡新聞
我國前友邦國家宏都拉斯，昨天(美11/30)舉行總統大選，而「親中議題」成為這次左右選戰的最大關鍵，甚至可能進而影響台灣。因為兩位反對黨候選人都已經表態，勝選後就要和台灣恢復邦交。稍早初步開票結果出爐：由美國總統川普加持的國家黨候選人阿斯夫拉勝出。而他也在選前喊出，要和台灣恢復邦交。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 7
中國沒有要放過高市早苗 國安人士點出下一個對日本出手時間點
日本首相高市早苗於11月7日在日本國會答詢中提及，「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」，並暗示在日本現行的「安全保障法制」下，日本或可判斷行使集體自衛權。北京對高市的發言反應激烈，我國安體系觀察中國近期一連串對日本的作為，也接收來自日本友人的訊息，據指出，日人經此一役後，對台灣的處境感同身受，不少日人對我方表示，「親身體驗了台灣人的日子」。國安人士指出......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 189
賴清德示警「愛國者治台」 遭嗆「現在是害台者治台」
總統賴清德2日發出嚴正警告，指在野黨若接受中國要求的九二共識及一個中國原則，未來恐淪為「愛國者治台」，就像現在「愛國者治港」一樣。同日晚間，國民黨副主席蕭旭岑隨即強硬回應，台灣現在就是「害台者治台」，批評賴政府推動龐大軍購預算排擠民生需求，並指責賴清德政府將台灣推向戰爭邊緣。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 131
台宏斷交後悔了？ 宏都拉斯大選親台候選人大幅領先
政治中心／綜合報導宏都拉斯大選變天，牽動台宏外交關係，主張與台灣復交的選將幾乎篤定當選，外交部次長陳明祺表示，台宏斷交以來，自由貿易中止、養蝦業也受到衝擊，後續對於兩國關係會繼續努力，不過立委也坦言，不用過度樂觀天真，選舉政見會因局勢變化，而且我們不花錢買邦交國。宏都拉斯2023年和台灣斷交隨即與中國建交 當時引發台人強烈反彈（圖／資料畫面）宏都拉斯總統大選開票，親中執政黨選將大幅落後，幾乎確定變天，斷交兩年多的台宏邦誼會不會因此出現轉機？外交部次長陳明祺，在鏡頭前鬆口。外交部次長陳明祺：「中國用各種樣子的方式，利誘的方式來建立邦交，相對來說，我們對於友邦的協助跟合作，是建立在比較可持續的發展上，所以我們對於之後繼續，能夠開展跟宏都拉斯的關係，我們覺得是，我們會再繼續努力。」台灣和宏都拉斯斷交後宏國蝦類產業大受衝擊 有60多家公司倒閉（圖／民視新聞）坦言和宏都拉斯朝野，一直都有緊密互動，但過去兩國邦交關係，在2023年畫下句點，宏國轉頭就貼向中國握手當好朋友，如今兩年過去，數字會說話，宏都拉斯蝦類出口，從2022年9400公噸，到2024年崩跌至3000公噸，總量下降近7成，更有多達60家公司倒閉，似乎是中國承諾跳票，讓宏國想起台灣的好？在五名總統候選人中，佔居上風的前兩名候選人，包含川普力挺的阿斯夫拉及中間偏右自由黨的納斯拉亞，都喊出"和台灣恢復邦交"，反而是親中的執政黨，票數一路被輾壓，宏都拉斯看來復合意願高，但藍綠都喊話，台灣要站穩立場。立委（民）王定宇：「選舉當中所開出的政見，在選後，有些也會因為政治的局勢變化，而有所變化，我們不花錢買邦交國，但是基於友誼理念相近，可以共存共榮。」立委（國）洪孟楷：「我們也希望我們的邦誼，絕對不是建立只是在利益及金錢之上，而是真真正正認同中華民國。」宏都拉斯進行總統大選有兩名喊出與台灣復交的候選人票數遙遙領先 未來是否復交決定權將在台灣手中（圖／資料畫面）宏都拉斯遭中國畫大餅，經濟大受打擊，如今政壇變天，是否切割中國，再度和我國恢復邦交？這回最終主導權，輪到台灣。原文出處：台宏斷交後悔了？ 宏都拉斯大選親台候選人大幅領先 更多民視新聞報導宏都拉斯「斷交台灣、擁抱中國」白蝦全倒！總統候選人表態想與台復交宏都拉斯30日大選受關注 保守派和中間派擬恢復與台灣邦交宏都拉斯總統大選前夕 川普公開支持國家黨候選人民視影音 ・ 1 天前 ・ 20
美軍何情境派兵協防台灣？蕭美琴這樣說
[NOWnews今日新聞]副總統蕭美琴近日接受播客節目「戰情室」（WarRoom）訪問時表示，台灣不希望發生戰爭，但今日所做的一切，包括強化軍事與自我防衛能力、強化經濟，都是嚇阻與預防衝突的一部分；對...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前 ・ 22
中國不認"舊金山和約" 日議員調侃:台灣還是日本領土?
政治中心／綜合報導二戰結束後，日本簽署"舊金山和約"放棄台澎主權，是"台灣地位未定論"重要基礎，日相高市早苗也說"日本無法認定台灣地位"，但這又讓中國跳腳、否認舊金山和約，但有日本議員調侃"不承認舊金山和約的話，台灣現在還是日本領土，也不會歸中國所有"。副總統蕭美琴再度接受外媒訪問，被問到是否設想到任何情境，美國可能要派兵協防台灣，她這樣回答。蕭美琴說「臺灣正在做的一切努力，就是為了防止這個特定的假設性情境發生，讓它只停留在假設，永遠不會真正發生，這樣就無須做出，是否介入衝突、或戰爭的痛苦決定，這就是為什麼嚇阻，和強化臺灣實力如此重要。」台灣的努力，贏得國際認同，日本首相高市早苗日前也表態"台灣有事就是日本有事"，還引用"舊金山和約"，強調日本已放棄對台的所有權利，無法認定台灣法律地位，但這讓中國更是跳腳。高市早苗指出，日本無權認定台灣法律地位。（圖／翻攝網路）中國外交部發言人毛寧說「舊金山和約是在排斥中俄，二戰重要當事方的情況，對日本單獨媾和而發表的文件，其對台灣主權歸屬等涉及中國做為非締約國的領土、和主權權利的處置都是非法無效的。」舊金山和約是日本戰敗後，放棄台灣、澎湖等領土的國際法文件，但當時未指明誰來接管，也被稱為"台灣地位未定"，如今中方拒絕承認，被前日本議員松丸誠調侃，如果中國拒絕承認舊金山和約，那現在台灣仍將是日本領土、也不會歸給中國，中國的說法是"自掘墳墓"。舊金山和約。（圖／資料照）羅智強說「面對地緣政治的衝突就是當個和平締造者，那台灣屬於中華民國這是鐵錚錚歷史事實、也有歷史文件做為依據。」賴瑞隆說「舊金山和約你都不認可的時候，日本戰敗的時候到底相關的一些台灣地位如何規定，那顯然會更加複雜化，台灣所有未來的走向，應該還是由台灣人民做最後決定。」舊金山和約是重塑東亞地緣格局重要文件，中國想片面推翻，只怕引起更大矛盾。（民視新聞綜合報導）原文出處：中國不認「舊金山和約」 日議員調侃：台灣還是日本領土？ 更多民視新聞報導中國急了？指賴清德國慶文告顛倒黑白 外交部嗆：停止扭曲史實鄭麗文嗆綠「台灣主權未定論」荒謬 賴瑞隆：與中共唱和進行紅統日本挺台「中國竟致函聯合國」！揚言動用自衛權 外交部震怒反擊民視影音 ・ 19 小時前 ・ 25
讀者投書/綠營高雄市長民調亂戰 英蘇合作動向及2028黨內布局受關注
民進黨高雄市長提名之爭進入白熱化，民調大戰成兵家必爭之地。某家英系色彩濃厚的民調公司，29日獨家公布邱議瑩領先的數據，除遭到國民黨立委柯志恩痛斥「不值得參考」外，選擇在蘇貞昌替邱議瑩站台前夕宣布，與新北市蘇巧慧相互拉抬的意味濃厚。他認為，英蘇聯軍挾制南北重鎮，是否挑戰賴清德連任，直指2028總統選舉？也引起議論。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
讚「最會打破魔咒總統」！ 陳水扁看好賴清德2026翻轉藍綠版圖
距離2026地方選舉剩下不到一年，各政黨布局逐漸明朗，前總統陳水扁認為，總統賴清德有望在明年地方選舉寫下佳績、翻轉藍綠版圖，因為賴總統是「最會打破魔咒的總統」，反觀藍營在執政縣市，縣市長人選尚未明朗，台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
「台海有事」日擔憂曝 綠「廁紙說」挺軍購護台1／中若封鎖台！ 美智庫：靠美援能撐過 但日恐捲入釀死傷
日本、中國關係緊張之際，日本朝日電視台今天（12/1）披露一項美國智庫的分析，假設解放軍實施海上封鎖，台灣可以在美國的支援下撐過去，不過作為提供美軍基地的日本，恐被捲入戰爭，造成超過4千名人員死傷。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 7
「台灣之盾」首波軍購曝光！ 愛三飛彈、美商IBCS全入列
「台灣之盾」首波軍購曝光！ 愛三飛彈、美商IBCS全入列EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 5