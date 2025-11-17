新北、基隆、宜蘭18日上午起停水23小時 多區域需提前儲水

台灣自來水公司因辦理貢雙所年度高低壓檢測及900mm超音波水量計汰換工程，宣布新北市、基隆市與宜蘭縣部分區域將於明（18）日上午9時起停水23小時。台水提醒民眾提前儲水，停水時務必關閉抽水機電源，以防火警與管線吸入污水。

新北、基隆、宜蘭18日上午起停水23小時，多區域需提前儲水備用。（圖／資料照）

此次停水範圍涵蓋：

新北市

瑞芳區－北部濱海公路、南雅路、明里路、海濱路、深澳路、瑞濱路等，包含深澳里、龍山里。

貢寮區－仁和路、北勢坑街、和美街、福隆街、貢寮街、貢澳公路、馬崗街、龍洞街等多處道路。

雙溪區－中山路、中正路、內挖路、基福公路、太平路、泰和街、牡丹路、瑞雙公路等。

基隆市

中正區－正濱里、八斗里、碧砂里、社寮里、長潭里等多個里別。

信義區－孝忠里、孝深里、仁壽里、義昭里等。

宜蘭縣

頭城鎮－濱海路七段、石城路及蓬萊街。

台水說明，建築物進水口低於地面的住戶需在停水期間關閉總表前制水閥，以避免虹吸污染。復水後，高地與管線末端區域可能出現延遲供水情況，請民眾多加留意。

