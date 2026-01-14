新北 女遭超渡灌水致死 檢起訴閨蜜

陸姓女子去年10月23日以民俗超渡、化解劫數為由，造成馬姓女子窒息後倒地頭部重擊，加上嗆水窒息而死，被新北地檢署依殺人罪起訴。（本報資料照片）

39歲陸姓女子去年10月23日在馬姓閨蜜家中以民俗超渡、化解劫數為由，要求馬姓閨蜜大量灌水後再催吐，再以溼棉被覆蓋馬女臉部、口鼻，對她臉部澆水、鼻部灌水，造成馬女窒息後倒地頭部重擊，加上嗆水窒息而死，被新北地檢署依殺人罪起訴。

警方調查，馬女是建築師，馬女的姊姊在事發數月前因病去世，馬女因與姊姊感情甚篤而十分難過，陸女也是姊姊的好友，同月18日和馬女一起住進馬女姊姊生前位於土城的住所，聲稱要做法事誦經祭奠馬女姊姊。

未料23日下午，陸女致電馬女家人聲稱發生火警，要求幫忙報案，警、消趕赴現場後未發現起火，看到屋內有一堆香灰，陸女神智不清稱宗教儀式進行到一半時，她被馬女姊姊亡靈附身，不知發生何事，馬女被溼透的棉被覆蓋臉部，躺臥浴室前已死亡。

據了解，陸女在警詢時，仍堅稱被附身、不記得發生什麼事情。鄰居稱陸女剛住進馬女姊姊家中時還很正常，對於發生命案感到震驚。但警方調查發現，馬女身上有掙扎留下的傷痕，研判馬女並沒有輕生意圖，因此依殺人罪將陸女移送新北地檢署。

檢方偵查發現，陸女當時以「民俗超渡、化解劫數」為由，基於殺人之意，在事發中午要求馬女大量灌水後催吐，再以溼棉被固定覆蓋馬女臉部、口鼻，對她臉部澆水、從鼻子灌水，導致馬女倒地後頭部外傷，並因灌水過量嗆水窒息，導致頭部受傷、腦內及新肌內血管周圍水腫而死亡，依殺人罪起訴陸女。