新北 學生科研發表 22件最佳研究獎

新北市教育局為深化學生科學素養與探究能力，民國114年12月31日在北新國小舉辦「學生科學研究獎助計畫成果發表會」，共計74件作品參賽，經專業審查後31件入選成果發表，最終22件獲得最佳研究獎，展現學生從生活觀察出發、以科學方法解決問題的豐碩成果。

承辦學校北新國小校長施裕明分享，學生科學研究獎助計畫以「做中學」為核心，鼓勵學生主動提問、設計實驗並發表成果。透過提供研究資源與專業指導，引導學生在歷程中培養科學思維、問題解決與創新能力，讓科學不再只是課本知識，而是與生活緊密連結的學習實踐，為未來學習與生涯探索奠定關鍵基礎。

此次參加成果發表會中，來自大崁國小的學生何邵穎、黃凱陽、陳珉邑、林宜橙同學為了過敏與糖尿病同學，特別以紅麴米麵包為研究主題，針對無麩質米麵包容易塌陷與老化的問題反覆實驗，最終找到健康紅麴米麵包的「黃金配方」，讓科學探索充滿樂趣。

昌平國小葉桓宇、顏晨旭、蕭于彥同學則結合AI影像辨識，提升健康操參與度與肢體動作正確率，靠著集思廣益成功克服實驗挑戰，創新思維令人耳目一新。

教育局表示，新北市以「科研＋科普」雙核心推動科學教育，從「學生科學研究獎助計畫」與科展培訓出發，串聯學校與大學教授、資深專家教師的專業指導，厚植學生研究實力，在第65屆全國科展中奪下6件全國第一、49件全國獲獎最多的亮眼成績，也透過新北科學日、科普環島列車等活動推廣科普，展現新北市學生國際競爭力。