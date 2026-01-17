新北 客語薪傳師補助 擇優30班

新北市客家事務局積極推廣客語傳承，每年補助客語薪傳師開設客語認證班、客語說故事班及增能培訓班等課程，近5年已補助1459萬餘元，今年持續補助每班最高7萬元，預計擇優補助30班，申請期間至2月23日止，以每年補助1次、每次1班為原則。

客家局表示，客語薪傳師是由客家委員會認證，具備客家語言、文學、歌謠、戲劇等專長，是傳承客家語言與文化的重要推手。新北市自民國110至114年補助客語薪傳師計234案，共1459萬6140元，補助項目包含講師及助教鐘點費、教材與材料費、場地費及必要教學行政雜支等。

客語薪傳師課程包括繪本說故事、客語認證輔導兩類，為引導認識客家語言與文化及提升語言能力。客語認證班專為幼兒設計「幼幼客語闖通關」認證課程，另有全齡可參加的「基礎級暨初級認證」、「中級暨中高級認證」與「高級認證」課程，110年起參與課程人數計近5000人。

此外，增能培訓班則為推廣客家文化教保員、教師及客語薪傳師等教學人員，開設增進客語教學技巧及豐富教學內容的培訓課程。今年客家局預計規畫3場次「客語薪傳師師資培育」課程，歡迎客語薪傳師報名申請。

客家局長劉冠吟表示，為鼓勵市民學習客語，客家局持續辦理薪傳師傳習課程，致力提供民眾多元且完善的客語學習資源與管道。其中「客語能力認證加強班」成果亮眼，114年通過基礎級暨初級認證者15人，中級暨中高級者23人，創下近3年來最佳成績。