新北 寵物殯葬納管 棄置屍體最高罰2.5萬

新北市政府擬訂「新北市寵物屍體處理及寵物生命紀念業管理自治條例」草案，19日在新北市政會議上提出討論後送議會審議，預計公布後1年施行。（柯毓庭攝）

新北市政府擬定「新北市寵物屍體處理及寵物生命紀念業管理自治條例」草案，19日在市政會議上提出討論後送議會審議，條例中明訂寵物殯葬業者需合法申請、飼主需將寵物屍體交給業者或動保處處理，並有相關罰則，預計公布後1年施行。

寵物殯葬需求逐年增加，不少縣市已經訂定相關自治條例，新北市在市政會議上提出20條草案，包含寵物屍體以火化方式處理為原則、不得隨意棄置，飼主應將寵物屍體交付予業者或動保處處理，業者應依法完成登記並向農業局申請，並明訂相關罰則。

罰則中，若飼主未將寵物屍體交付業者或動保處處理，可處5000元以上、2萬5000元以下罰鍰，並命限期改善，屆期未改善者，得按次處罰。動保處長楊淑方補充，除了犬貓，其他供玩賞、伴侶目的而飼養、管領的動物死亡後遺體皆適用。

農業局長諶錫輝補充，目前已有15家業者申請、5家通過農業部審查，其中1家即將完成水保、土地變更程序，2家正在聯合審查，另2家位於淡水與三芝遭地方反對。

民進黨議員張維倩表示，樂見市府在市政總質詢要求後，提出「新北市寵物屍體處理及寵物生命紀念業管理自治條例」，讓寵物的身後事能夠有較完善的保障，建議新北市公立生命紀念館，未來在設計規畫上，也可考量寵物殯葬的使用需求，設立寵物專區，讓飼主們可以追思懷念毛小孩。

此外，市政專案報告由新北市原民局長林瑋茜Siku Yaway以「織出記憶的地圖：泰博館20年的文化連結與未來行動」為主題簡報。新北市長侯友宜表示，希望原住民編織文化及它的歷史傳承，透過泰博館能夠跟世界接軌。