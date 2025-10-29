新北 封存80公斤豬肉 盼中央助檢驗

新北市議會29日市政總質詢，民進黨團聚焦非洲豬瘟，並邀請市長侯友宜一起吃台灣豬肉漢堡，力挺台灣豬。（高鈞麟攝）

台灣爆發非洲豬瘟疫情，新北市議會29日市政總質詢，民進黨團聚焦非洲豬瘟，並邀請新北市長侯友宜一起吃台灣豬肉漢堡，力挺台灣豬。民進黨團指出，防疫視同作戰，須層層把關，確實掌握足跡及廚餘流向，全力防堵。侯友宜說，已全面查核107家養豬場，其中流入新北市80公斤肉品就地封存，籲請中央協助檢驗是否有非洲豬瘟病株。

民進黨團總召廖宜琨說，新北是全國肉品銷售最大的市場，必須做好防疫工作，尤其是廚餘後端處理過程，要避免運送車輛交叉感染，全力防堵非洲豬瘟蔓延。

議員張嘉玲指出，非洲豬瘟病毒存活期長，且難消毒消滅，新北要加強掌握來自疫場688公斤豬肉相關足跡，非洲豬瘟的病毒在冷凍環境下可存活3年，應盡快銷毀80公斤封存肉品；接觸的載運車輛、相關處理人員也要有效掌握足跡管控、嚴加消毒。

議員鄭宇恩說，目前仍有代收廚餘後送往焚化爐處理的情況，恐造成廠區內交叉感染的風險，市府須提出具體方案，降低業者疑慮。議員黃淑君建議，市府應活化境內休耕農地栽種青貯飼料作物，加快替代飼料的檢討，建立新北廚餘飼料化的機制。議員陳乃瑜呼籲，市府研議「停業補助」、「損失補償」等配套，協助產業度過難關。

針對議員建議，侯友宜說明，獲悉爆發非洲豬瘟疫情，第一時間成立應變中心，副市長朱惕之召集15個單位開會，並立即清查107家養豬場，以及掌握廚餘如何去化。翌日再親自主持會議，已流入新北卻尚未售出的220公斤豬肉，其中140公斤退回上游彰化分切廠，另80公斤加工品也已就地封存，籲請中央協助檢驗是否有非洲豬瘟病株。

關於進出養豬場的廚餘車輛動向，環保局長程大維說，22日起立即稽查66家廚餘養豬場，即時掌握廚餘車輛狀況，目前統一送至環保局的焚化廠焚燒，處理量能穩定。農業局長諶錫輝補充，相關防疫規定皆依照中央指引，如豬隻確診陽性將全面撲殺、焚燒、掩埋。