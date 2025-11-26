新北 尊重白提名 藍拚議會單獨過半

新北市議會第4屆會期共有66席議員，其中國民黨占30席。國民黨新北黨部主委黃志雄表示，國民黨仍以現任優先提名，未來會提名過半議員席次，下屆力拚過半席次。（本報資料照片）

藍白合已是在野共識，合與不合牽動下屆縣市長及議員選情，即使距離投票仍有1年時間，新北市議員各選區暗流湧動，國民黨及民眾黨皆提前備戰。國民黨新北市黨部主委黃志雄說，國民黨仍以現任優先提名，未來會提名過半議員席次，爭取過半為主要目標，同時尊重民眾黨提名人選，兩黨則以選票極大化為方向。

新北市議會第4屆會期共有66席議員，國民黨占30席、民進黨28席、民眾黨1席，其中正副議長蔣根煌、陳鴻源皆為國民黨籍，而下屆預計新增2席議員，不分黨派已有多位新人躍躍欲試。

關於未來選戰布局，黃志雄明確點出，「基本上只要市長這局藍白順利整合，議員提名席次不會有太大的問題」。雖然黨中央目前尚未確認提名策略，不過仍傾向現任優先提名。

針對藍白該如何協調提名議員席次，黃志雄表示，國民黨將尊重民眾黨在各選區的提名機制，無論是「全部提滿」還是「部分提」，民眾黨提出適當、優秀的人選，國民黨都會完全尊重與祝福。

黃志雄指出，國民黨作為新北市的執政黨，不可能所有選區都保守提名，下屆應選是68席，國民黨必然會提出過半席次來競選，並以爭取議會席次過半為主要目標，畢竟還要拚市長選舉，未來將與民眾黨「分進合擊」，製造雙贏，更樂見民眾黨席次能比目前的1席再增加。

外界擔憂國民黨是否會為了與民眾黨的合作，而犧牲黨內議員提名機會，黃志雄說「基本上不會」，會維持自身的提名機制作業，絕不會犧牲黨內現任議員競選連任的權益，同時盡可能讓選票極大化。

若藍白合推1人角逐市長寶座，黃志雄強調，假設最後由國民黨籍參選新北市長，不論是國民黨或民眾黨議員候選人，市長候選人一定會全力輔選，扮演好母雞的角色，盡可能讓選票極大化。