新北「小小清潔隊員體驗營」1/26開放報名 親子共學從小培養環保力

小小清潔隊員體驗清除違規小廣告。（圖：新北環保局提供）

▲小小清潔隊員體驗清除違規小廣告。（圖：新北環保局提供）

為落實環境教育向下扎根，新北環保局將於三月辦理六梯次「小小清潔隊員體驗營」，邀請設籍新北市的四至六歲學齡前兒童，在家長陪同下參與，透過親子共學、實地體驗的方式，認識清潔隊員的工作日常，從小培養愛護環境觀念。

環保局今（廿三）日表示，活動共規劃六個梯次，每梯次限額二十人，總計一百二十個名額，自一月二十六日上午十一時起開放線上報名，每位孩童限參加一場次，依報名順序錄取，額滿為止。活動將於三月七日、三月十四日及三月廿一日舉行，周六上午九時至中午十二時，以及下午二時至五時各一場次。

廣告 廣告

環保局指出，「小小清潔隊員體驗營」歷年深受家長與孩子喜愛，活動強調親子共同參與與沉浸式學習。內容包含近距離認識垃圾車與乘坐體驗、資源回收分類實作、水溝清淤及清除違規小廣告等，首度導入 Kahoot 即時問答遊戲，透過互動方式加深孩子對垃圾分類與資源回收正確認知。此外，活動安排永續環保小物製作，帶領孩子將飲料杯再製成小盆栽，從實作中體會資源再利用精神，並發放「家庭延伸挑戰卡」，鼓勵親子將環保行動融入日常生活。

環保局強調，新北市持續推動全齡化環境教育，「小小清潔隊員體驗營」是向下扎根的重要一環，期盼透過親身體驗，讓孩子認識守護城市環境的無名英雄，從小種下永續環保的種子。相關資訊請至新北市環保局官網活動報名頁面查詢。