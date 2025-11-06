新北「屏東兒女對決？」 川伯：和蘇巧慧不管誰贏「都屏東贏」

李四川笑說，如果真的和蘇巧慧競選，不管誰贏，都是屏東贏。（圖／翻攝自蘇巧慧、李四川臉書）





2026新北市長選戰，民進黨已拍板由立委蘇巧慧出戰，但國民黨人選卻還沒明朗。呼聲很高的台北市副市長李四川受訪聲稱「恭喜屏東的女兒」被提名，其實李四川是屏東小琉球人，未來新北選戰是否演變成「屏東兒女」對決？李四川笑說如果真的和蘇巧慧競選，不管誰贏都是屏東贏。

台北市副市長李四川：「我跟蘇貞昌院長碰面的時候，我們在開玩笑說，如果真的是我們兩個選舉，那不管誰贏都是屏東贏，都是新北市。」

如果真的是「我們兩個選」，川伯的「我們」講的就是民進黨立委蘇巧慧，兩人同樣來自屏東，那新北市長2026有沒有機會上演屏東兒女對決？一早李四川先拉回重點。

台北市副市長李四川：「恭喜我們屏東的女兒，現在我的工作，輝達絕對比選舉還重要。」

但對確定披綠袍戰新北的蘇巧慧來說，肯定怎解決新北耶誕城交通，比川伯出線還重要。

台北市副市長李四川vs.立委蘇巧慧：「耶誕城第一年是我籌劃、開會去促成的，（板橋耶誕城已經14年了，那其實板橋人最在意的就是交通真的都是大打結）。我住在板橋，每年我都有去看，交通上面確實是有必要好好地再做進一步的檢討。（未來我會用用心又有活力的觀念，來重新思考這整個活動）。活動要不要停，或是怎麼樣來改善，可不可以換區舉行，都可以來做檢討。」

正當川伯與蘇巧慧隔空交戰之際，新北市副市長劉和然「以新形象」露面，向外界宣示準備就緒。新北市副市長劉和然：「選舉是一時的，市民的生活是永遠的。」

台北市副市長李四川：「他確實非常的優秀啊，那他如果能夠承擔，我真的是樂觀其成。」

眼看藍營在新北這局尚未定於一尊，又藍白兩黨尚未整合，蘇巧慧再出手，挑動藍白競合神經。立委蘇巧慧 ：「我準備很久了，也已經準備好面對藍白合後的對手。」

民眾黨主席黃國昌：「參選新北市長，這個方向不會有任何的改變，我們不會等待。」

2026新北戰，白的不想等待，綠的已先表態，藍的先當起北漂，一切笑看。

