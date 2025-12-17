新北「山海湯」 泡好泡滿可抽獎

暖冬登場，新北觀旅局首次與交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處合作，推出「二○二五新北感溫祭」感溫護照集章活動，攜手新北溫泉業者推廣「新北山海湯」，邀請民眾一同走進山海之間，體驗新北溫泉的獨特魅力。

觀旅局表示，今年感溫祭市府跨局處整合打造冬季觀光版圖，在新北不僅能欣賞山海風光，也能參與各類市集、藝文活動及節慶展演。冬季不能錯過新北的「山湯」、「海湯」體驗，適合國內外旅客安排一趟暖心湯旅，品嘗在地美食，享受新北獨有的療癒氛圍。

新北感溫護照集章活動時間自十二月十九日起至二○二六年四月一日，民眾可於合作業者免費領取護照，完成泡湯、住宿或任何金額相關消費即可獲得一枚專屬印章；集滿任二枚不同印章後，二○二六年四月二日前將護照送回指定地點，即可獲抽獎資格。

今年獎項豐富，包括iPhone 17、烏來蘇卡利漫活住宿券、福容大飯店福隆貝悅湯屋券、雲頂溫泉行館泡湯券等多項好禮。北觀處、觀旅局也和大板根渡假酒店、蘊泉庄（鴻寬）、八里福朋喜來登酒店、福容大飯店福隆、沐舍溫泉渡假酒店等業者提供近九十張泡湯住宿券，做為抽獎好禮。

新北市副市長陳純敬表示，「新北感溫祭」打造冬天活動不間斷的城市節慶氛圍，「新北山海湯」邀請旅客一起體驗截然不同的泡湯行程。

