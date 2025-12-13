新北「巨星耶誕演唱會」今登場 卡司、直播資訊一次看

2025新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會—The Greatest Show」將於今明兩天（12/13、12/14）登場，匯聚19組星光陣容帶來精采演出。

2025新北歡樂耶誕城。（圖／新北市政府提供）

新北歡樂耶誕城巨星耶誕演唱會首日壓軸將由「金曲創作才子」韋禮安帶來情歌連發，14日壓軸則由動力火車擔綱演出，另外告五人及麋先生MIXER等堅強演唱陣容，也讓樂迷們期待值破表。

睽違九年並於今年7月發行最新專輯的小樂 吳思賢於12月11日彩排新歌。（圖／新北市政府觀光旅遊局提供）

12月11日彩排首日，由李東軒率先登場，緊接著睽違九年，並於今年7月發行最新專輯的小樂吳思賢接力演唱，讓提前到現場等待的歌迷一飽耳福。隨後登台的熊仔則帶來多首成名曲。「R&B才子」J.Sheon也火力全開，一連彩排〈輸情歌〉及〈你不用懂〉等耳熟能詳曲目。薛恩、GX 鼓鼓呂思緯 蕭秉治及F.F.O等表演卡司亦陸續上台彩排。彩排次（12/12）由韋禮安、芒果醬Mango Jump、麋先生MIXER及婁峻碩SHOU等堅強演唱陣容輪番登台。

今年「巨星耶誕演唱會—The Greatest Show」不僅卡司陣容備受期待，舞台設計也全面升級。主舞台左右兩側採用延展式彩幕，帶來更遼闊、層次更豐富的視覺效果，並首度導入大型演唱會級投影技術與表演舞臺聯動，透過光影與音樂節奏的同步變化，營造沉浸式的多感官觀演體驗。此外，今年的演唱會轉播亦結合AR科技與動畫特效，為電視機前與線上收看的觀眾打造截然不同的動態視覺呈現。

新北市政府觀光旅遊局呼籲，想前往會場聆聽巨星耶誕演唱會的民眾，建議多加搭乘大眾運輸工具，可搭乘高鐵、台鐵、台北捷運板南線、新北捷運環狀線至板橋站，步行約5分鐘可抵達新北市市民廣場演唱會現場，並因應疏散人潮，周邊大眾交通運輸工具亦同步配合加開班次，歡迎民眾多加利用。

若無法前往現場的民眾，也可看轉播，活動兩日另於「TVBS 歡樂台」、MOD「TVBS 精采台」、海外頻道「TVBS Asia」、「新北旅客」臉書粉絲專頁、「TVBS NEWS」臉書粉絲專頁與YouTube頻道、「LINE TV」及「CATCHPLAY+影音平台」等平台同步Live實況轉播。

