新北《巨星耶誕演唱會》12月開唱 19組藝人接力演出

記者周毓洵／新北報導

「新北歡樂耶誕城」自11月14日開城後人潮不斷，其中最受樂迷期待的「巨星耶誕演唱會The Greatest Show」將於12月13、14日連續兩天開唱。今年卡司陣容今（28）日正式公布，共19組藝人接力演出，並由「金曲創作才子」韋禮安與「金曲演唱組合」動力火車分別擔任兩天壓軸。而身兼演唱會主持人及表演者的陳漢典更現身卡司公布記者會，預告將帶給大家難忘的音樂體驗！

今日記者會上，身兼主持與演出卡司的陳漢典驚喜現身，直呼巨星耶誕演唱會是他「活著的動力」，更神祕透露將帶來專屬耶誕城的特別表演。與他共同主持兩日節目的曾子余和朵拉謝雨芝也同步亮相，曾子余更搶先向前輩陳漢典請教主持技巧，兩人互相鬥嘴的好默契讓現場笑聲不斷。陳漢典和曾子余都在今年結婚，這對「新婚人夫組合」主持耶誕城，承諾將用滿滿能量帶觀眾嗨翻兩夜。

今年演唱會陣容橫跨多元曲風，12月13日將由麋先生MIXER打頭陣，以熱力十足的現場魅力掀開序幕，壓軸韋禮安則準備多首精心排練曲目，預計引爆全場大合唱；12月14日則由Z世代天團告五人領軍開場，以強烈舞台感染力瞬間點燃氣氛，壓軸動力火車則將帶來一首首經典K歌，預計讓觀眾唱到失聲。

今年演出陣容還包括F.F.O、鼓鼓呂思緯、蕭秉治、HUR+、J.Sheon、Ozone、小樂吳思賢、王ADEN、安心亞、李東軒、芒果醬Mango Jump、高爾宣OSN、婁峻碩SHOU、陳漢典、熊仔及薛恩等重磅卡司。從情歌、搖滾、嘻哈到唱跳，兩天節目將搭配國際級舞台與聲光效果，打造最盛大的年末音樂派對。

2025新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會The Greatest Show」將於12月13、14日登場，眾星齊聚熱力開唱！（TVBS提供）

陳漢典（左）和曾子余都在今年結婚，這對「新婚人夫組合」主持耶誕城，承諾將用滿滿能量帶觀眾嗨翻兩夜。（TVBS提供）