新北：已提報台鐵平溪、菁桐、十分車站放天燈範圍

（中央社記者黃旭昇新北26日電）台鐵預計最快從29日起到明年1月底的每個週末，在新北市十分站先試辦開放放天燈。平溪區長李天民表示，平溪站、菁桐站框定範圍、時間早已同步呈報台鐵，絕對沒有厚此薄彼。

依現行規定，在鐵軌上放天燈是違法行為，但為兼顧觀光發展，台鐵預計最快從29日起到明年1月底的每個週末，在十分站先試辦開放旅客放天燈。相關人士今天透露，至於平溪站、菁桐站開放範圍跟時間，則要等平溪區公所框定後送交給台鐵公司審查再研議開放。

平溪區長李天民今天晚上接受中央社記者電訪澄清，區公所昨天就依照新北市天燈施放管理辦法，已經同步將十分、平溪、菁桐等3個車站，建議框定的範圍與施放天燈時間，提報給台鐵審議公告，並非尚未提報。

李天民強調，包括平溪老街旁等符合鐵道範圍，區公所對於遊客與商家的需求都長期觀察，已提報台鐵鐵路範圍為試辦地點，絕對不會只提報十分車站，卻厚此薄彼忽略平溪車站與菁桐車站周邊的需求。台鐵的說法會讓平溪與菁桐商家誤解，造成區公所壓力。

他說，依照天燈施放管理辦法，除平溪區十分遊客中心至師功橋處及106號縣道，沿基隆河流域周界範圍200公尺內，以外區域禁止施放天燈。管理辦法規定，於下午10時後，翌日上午6時前，禁止施放天燈。

市府觀旅局告訴中央社記者，台鐵試辦遊客放天燈，相關施放天燈的安全、範圍、時間，仍要依照管理辦法的規範。否則，依違反消防法第41條規定，可處新台幣3000元以下罰鍰。市府會宣導及張貼相關規範，要求商家及消費者依規施放天燈。（編輯：李錫璋）1141126