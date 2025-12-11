新北 幕僚上場 助理參選更貼近民意

幕僚世代崛起！昔日在民代背後寫質詢稿、跑行程、做選民服務的幕僚、助理，如藍營陳偉杰、綠營翁震州、李宇翔、黃淑君等皆「華麗轉身」，3年前代表各自的政黨投入選戰，順利當選本屆新北市議員，成為最貼近基層、最了解制度運作的新一批政治主力。另白營陳語倢、陳怡君分別任立委、議員辦公室主任，正努力衝刺，期望明年替民眾黨爭下議員席次。

議員陳偉杰笑稱是「立委林德福學校畢業生」，過去他念政治系，因關心公共事務進入立委辦公室，從文書、安排行程到地方服務一路學起。他說助理就像民代的第2顆大腦，負責蒐集資料、排好節奏，如今自己站在第一線，真正感受到選民期待與選舉壓力。

民進黨議員翁震州大學時進入立委吳秉叡競選團隊打工，從工讀生做到國會助理、辦公室主任。他說，當助理時是建議者、執行者，今成為議員，每一個決定都得自己扛，壓力和責任完全不同。

同樣是助理出身的民進黨議員林秉宥，研究所畢業後擔任黨工與助理共12年。他形容，現在要自己做決定、承擔後果；長年在地方跑選服，最大的收穫是學會面對民眾情緒與紛爭，「書本完全學不到這種經驗」。

3人一致認為，幕僚出身普遍歷經長期基層磨練，對地方脈絡與行政流程更熟悉，也更理解助理辛勞；家族政治雖握有資源與人脈，但若少了實戰經驗，與民意之間恐怕更有距離。

隨著社群時代來臨，助理工作內容也大幅轉型。翁震州說，以前重視巷弄間拜票、面對面服務，如今更多時間花在企畫、行銷與社群經營；林秉宥說，現在助理幾乎都要會製作圖卡、經營粉專、拍攝剪輯短影音，加上要基本掌握法規，專業門檻比過去高得多。

陳偉杰認為，資訊爆量、議題瞬息萬變，助理必須具備快速吸收與整理能力，才能在輿論戰中抓穩重點。