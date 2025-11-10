新北：年終歲末 盼業者邀身障藝人尾牙春酒演出

（中央社記者王鴻國新北10日電）新北市勞工局今天表示，年終歲末將至，企業辦理尾牙春酒、家庭日、典禮宴會等各式活動，歡迎邀請新北身障表演藝術工作者演出，給予更多溫暖的鼓勵。

勞工局新聞稿表示，新北身障表演藝術工作者的演出類型多元豐富，精湛的舞台表現屢獲好評。例如身障藝人劉育瑄在四個月大時被診斷為先天性視神經退化，在幼時就展現極高的音樂天分，能透過聽覺記住並重現老師彈奏的樂曲。

勞工局表示，正因為劉育瑄這樣的絕對音感，她靠著反覆聆聽鋼琴老師錄製的練習曲音檔來學習樂曲，用心記憶每個音符，於2022年正式投入藝術表演工作，並肩負起自己及就讀大學的妹妹的生活開銷。

勞工局表示，長期協助媒合身障表演藝術工作者參與公益活動及企業演出，年終歲末將至，企業辦理尾牙、春酒、家庭日、典禮宴會等各式活動，歡迎邀請新北身障表演藝術工作者演出。勞工局將提供客製化服務讓活動增添溫度與感動，期待社會大眾對於身障者就業，給予更多的鼓勵。（編輯：方沛清）1141110