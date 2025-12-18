新北「待用餐」、「校園通APP」奪政府服務獎雙冠

新北市得獎機關團隊期許以更完善施政為人民服務。（圖：新北研考會提供）

新北市得獎機關團隊期許以更完善施政為人民服務。（圖：新北研考會提供）

「政府服務獎」為全國各級政府機關最高榮譽，新北市府教育局及社會局從全國一百四十四個參獎機關中脫穎而出，分別獲得「數位創新加值」及「社會創新共融」獎項。國發會日前在政大公共行政及企業管理教育中心舉行頒獎，由新北市府副秘書長龔雅雯率隊領獎。

新北研考會表示，政府服務獎旨在獎勵各機關扣合施政主軸，強化服務作為與施政連結，持續鼓勵精進品質，提升市民便利與滿意度。教育局以「新北校園通APP—教育無『紙』盡安全好便利」專案獲「數位創新加值」獎，為縣市教育局首度獲此殊榮。校園通APP累積下載逾八十五萬次，為全國唯一跨學制整合平台，涵蓋Ｋ12全學制，提供三十五項以上功能，從訊息推播逐步擴充至出缺席、課表、成績、研習等校務，並新增線上繳費、電子成績單、新生報到及冷氣管理。近期更導入ＡＩ員工、智慧圖書館、健康追蹤及數位餐食券等創新服務，全市教師綁定近四萬人、家長二十四萬人、學生逾三十四萬人，滿意度超過九成。

社會局以「待用餐」專案獲「社會創新共融」獎，疫情期間整合跨局處與民間力量，自一一○年八月推出「新北好日子愛心大平台待用餐計畫」，串聯全市五百八十六家店家，提供全年無休服務，確保有需求市民隨時獲得支持。各區公所、學校及社福中心透過待用餐券關懷弱勢家戶，迄今募集近七千二百二十萬元善款，累積服務人次逾七十二萬，成功形塑善的循環。