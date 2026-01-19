新北 從講台到質詢台 3議員關注教育

國民黨新北市議員陳偉杰、陳家琪及民進黨新北市議員李倩萍擔任議員前，均具有講師、教職背景，從政後不約而同以過往教學與實務經驗為基礎，關注教育相關議題，讓地方決策跳脫短期操作，回到制度與公共價值本身。

陳偉杰曾在開南大學任教，具備完整學術研究與教學訓練。他指出，學界背景帶來的最大影響，在於養成系統性思考與證據導向的決策習慣。無論是預算審查或政策檢視，他都會要求行政部門說清楚政策目標、資源配置邏輯，以及是否設計可被檢驗的績效指標。他也直言，議會角色不該只是核章，而是必須追問政策背後的假設與風險，為城市治理建立中長期視角。

金融背景出身的陳家琪，曾在淡水第一信用合作社服務多年，並擔任金融研訓院講師，將26年第一線經驗，轉化為防詐政策的重要資本。她深知詐騙對於家庭造成的衝擊，推動「防詐劇場」、「防詐大使」等，讓長者、年輕人透過參與式方式理解最新詐騙手法。陳家琪也主張，金融素養與數位識讀應正式納入校園與社區課程，因應AI深偽等新型詐騙風險。

來自教育現場的李倩萍，則將長年教學經驗化為問政核心。她認為，當前教育體系最大的困境，不在教師專業不足，而是行政負擔與外部壓力過重，壓縮真正陪伴學生的時間，因此議會持續為基層教師減壓、爭取校園支持系統發聲。若資源有限，她主張優先投資幼兒教育，為孩子與社會打下長遠基礎。