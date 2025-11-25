新北「微笑山線」輕旅行 山林、茶香與人文同行

記者古可絜／綜合報導

新北市政府觀光旅遊局持續推動「微笑山線大縱走尋寶集章任務」，推出多條結合自然、生態與人文的山林輕旅行路線，第一波活動「成福山秘境尋寶」及「銀河洞仙境觀瀑」遊程，兩條路線皆屬難度適中、交通便利的親山步道，適合家庭、親子與一般遊客參與，在一天之內即可盡覽自然綠意與在地文化。

第二波微笑山線大縱走活動「石筍尖登頂風光」、「烘爐地登山步道」、「大同山秘境賞櫻」，即日起已開放線上報名參加，邀請民眾走進山林、親近土地，發現新北的微笑風景；相關遊程及報名資訊可至新北市觀光旅遊網、新北旅客Facebook粉絲專頁及健行筆記查詢。

廣告 廣告

第一波活動的成福山步道位於土城與三峽交界，隸屬天上山系，路況平緩、林相優美，被譽為老少咸宜的親山路線。從頂埔捷運站轉乘大眾運輸即可抵達登山口，約25分鐘即可登頂，山頂設有四等控制點與圖根點基石，為登山客合照與休憩的熱門地點。

遊客可選擇原路折返或延伸至十八羅漢奇岩欣賞岩壁奇景，行程彈性多元。步道終點鄰近「天芳茶行」，這家傳承五代的老字號茶坊是微笑山線的重要服務據點之一，茶園通過有機認證與衛生五星級評鑑。

同樣深受遊客喜愛的「銀河洞越嶺步道」則位於新店地區，以壯麗的銀河瀑布與靈山媽祖廟聞名，從登山口沿石階而上步行約25公鐘即可抵達觀景平臺，近距離欣賞瀑布飛瀉的景致。洞內供奉神像，石壁題有「別有洞天」4字，具有濃厚的人文意象，洞內還可見民國47年設立的呂洞賓塑像，象徵當地信仰與文化底蘊。

續行可抵達越嶺休閒農園的有機蔬菜與茶油料理，遊客可在此享用在地風味餐，並俯瞰山林景觀，為健行行程補充能量，再銜接樟湖步道搭乘貓空纜車下山，俯瞰臺北盆地全景，為一日旅程劃下完美句點。

參與者於天芳茶行體驗採茶樂趣，在活動中認識地方茶文化與產業特色。（新北市政府觀光旅遊局提供）

參與者隊伍精神奕奕，展現健行途中互相鼓勵的熱情與活力。（新北市政府觀光旅遊局提供）

銀河洞越嶺步道路面平整寬敞，適合團體健行與賞景。（新北市政府觀光旅遊局提供）

銀河洞瀑布自岩壁傾瀉而下，水勢壯觀，構成步道上的特色景觀。（新北市政府觀光旅遊局提供）