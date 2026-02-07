新北 徵收道路私地 10年逾9千平方公尺

為維護公共通行安全與道路使用秩序，並兼顧土地所有權人財產權保障，新北市工務局持續推動既成道路私有土地取得作業，自民國106年迄今已完成逾9000平方公尺土地取得。工務局表示，將持續透過公開、透明的收購機制，把長期供公眾通行、卻受使用限制的私有土地，納入制度化處理。

工務局說明，部分道路形成於早期都市計畫制度尚未完備之時，隨聚落自然發展，居民基於生活通行需求，長期沿用既有路線作為道路使用，後續於都市計畫檢討時，正式畫設為道路用地或交通用地。由於歷史背景關係，部分道路雖已實際開闢並供公眾通行，土地權屬仍屬私人，形成「已開闢未徵收」的既成道路。

新工處長簡必琦表示，符合「已開闢未徵收」的既成道路通常地主人數眾多、持分關係複雜，對地主而言土地收益處分不易。市府自106年起辦理「新北市境內已開闢未徵收之都市計畫道路土地及非都市計畫區交通用地處理計畫」，以所有權人單筆土地為受理單位，所有權人得依其持分個別參與投標，有效協助處理產權結構複雜的土地。

簡必琦指出，計畫執行迄今已完成逾9000平方公尺既成道路土地取得，兼顧程序正義與保障地主權益，落實土地正義；案件大多位在石碇、三芝、樹林、萬里、鶯歌、雙溪、深坑等區。

工務局表示，115年度既成道路土地徵收計畫預計2月底啟動，相關申請資格、作業期程及投標方式，將陸續公告於「工程圖輯隊」粉絲專頁及新工處官方網站。符合資格土地所有權人，可於公告期間內向土地所在地區公所提出申請。

工務局強調，透過制度化、公開化的土地徵收方式，讓長期供道路使用、卻無法自由處分的私有土地，得以在合理補償機制下妥善處理權屬問題，兼顧公共利益與地主權益。